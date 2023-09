Live Blog Post

Flor Destéfanis.jpg El momento del voto de Flor Destéfanis.

Destéfanis desestimó la denuncia radical

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, que aspira a ser reelecta, fue consultada sobre la denuncia de la Unión Cívica Radical que aseguró que el oficialismo había instalado mesas en las puertas de las escuelas para "amenazar a los votantes con quitarles planes".

"No existe eso que dicen. Desde anoche (por el sábado) que están con ese tema y no sé de dónde lo sacaron. No es cierto", dijo la jefa comunal poco después de emitir su voto. Flor es también presidenta del Partido Justicialista de Mendoza.