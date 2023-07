En tercer lugar quedó el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados. Coalición que más tarde, casi por completo pasaría a integrar La Unión Mendocina, el espacio a través del que Omar De Marchi intenta llegar a la gobernación de la provincia. En esa interna, la docente Claudia Córdoba venció a Alberto Chiaracani por 75% a 25%.

Matías Stevanato Maipú Adolfo Bermejo.jpg Stevanato está al frente de la comuna desde 2019. Este año apunta a revalidar su gestión.

Por último, en cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda, donde el ganado fue Nicolás Cortéz, dejando atrás a Virginia Pescarmona con una ventaja de casi 59 puntos contra 41. Afuera de todo, sin chances de integrar las generales, quedaron el Partido Verde y el partido PARTICIPAR.

Estos son los 4 candidatos a intendente de Maipú

Matías Stevanato (Frente Elegí)

El intendente tiene 41 años y llegó al poder sucediendo a Alejandro Bermejo, quien lo había ungido como jefe de Gabinete de su gestión a finales del 2018. Con el tiempo, el ahora aspirante a la reelección se consolidó no sólo como el candidato del peronismo (en la única comuna que gobierna ese partido desde 1983), sino también como el nombre propio para romper con 20 años de manejo bermejista. Una suerte de heredero político y a la vez garante de una continuidad para cierta forma de liderar al municipio.

El perfil ascendente de su figura política se sustenta en aspectos concretos. Meses atrás fue el precandidato que más votos cosechó entre las 18 intendencias (Maipú es una de las comunas más pobladas) y el justicialismo hizo gala de eso. A nivel nacional tiene un buen vínculo con el ministro de Economia y aspirante a la presidencia, Sergio Massa. Esta misma semana, en diálogo con Canal 7, lo ponderó a Stevanato desde el Palacio de Hacienda como uno de sus aliados fuertes en Mendoza.

De perfil dialoguista y raramente enredado en escaramuzas contra otros referentes (como sí hace buena parte de la fauna dirigencial), ha llegado a pedir un "pacto de la Moncloa" para la política mendocina y no dudó en bajar su candidatura a presidir el PJ de la provicnia cuando vio que su nombre "no era prenda de unidad". Sin embargo, el PJ nunca dejó del todo claro si ese había sido el único motivo por el que decidía no correr. La interna terminó dejando como mandamás del justicialismo a Flor Destéfanis.

Stevanato votando.jpg Urnas. Stevanato volverá a votar, junto con el resto de Maipú, el próximo 3 de septiembre.

En la mesa del 2027, son varios los que lo sitúan como la posible gran carta del peronismo para pelear la gobernación, y él mismo ha dejado entrever en oportunidades que es uno de los intereses que persigue. Actualmente se mostró neutral en la interna del justicialismo para el Barrio Cívico, aunque dos de sus referentes cercanos -Fernanda Lacoste y Juan Pablo Yapura- estaban en la lista de Guillermo Carmona.

"Me llevo bien con el apodo de peroganso, porque me gusta tender puentes y siempre he tenido muy buen vínculo con el Partido Demócrata", aseguró a principios de mayo. "Venimos trabajando fuertísimo en hacer obras para que Maipú crezca: llevamos 1.000 cuadras de asfalto, ya llegamos a 140 espacios verdes, renovamos el sistema cloacal de 30 mil vecinos, hicimos 60 km de ciclovías y cambiamos el 75% de las luminarias del departamento a LED, estamos haciendo la primera escuela municipal y un teatro griego en el Parque Metropolitano", aportó a Diario UNO. ,

Tres ejes para transformar Maipú

Continuar el plan de obras, con proyectos como la primera escuela construida por un municipio en Mendoza, que va a estar funcionando para el próximo ciclo lectivo, según estiman en la intendencia. Lo definen como el plan de obras más ambicioso de la provincia.

Trabajar en medio ambiente, sumando más más espacios verdes, ciclovías. Afirman llevar 13 mil árboles plantados.

Trabajar contra la inseguridad: están instalando alarmas comunitarias gratuitas para vecinos y apuntan a llegar a 100 barrios conectados en 2023.

Mauricio Pinti Clop (Cambia Mendoza)

Mauricio Pinti Clop tiene 33 años y es licenciado en Economía por la Universidad de la Aconcagua. Dio la sorpresa en abril, cuando le ganó la PASO a Néstor Majul y quedó posicionado como la apuesta del oficialismo provincial para ganar en Maipú. La diputada nacional Jimena Latorre coordinó a sus equipos técnicos en campaña y el titular de Servicios Públicos, Natalio Mema, también lo acompañó en el recorrido.

Mauricio Pinti Clop Cambia Mendoza Maipú.jpg Mauricio Pinti Clop, Candidato a intendente de Maipú por Cambia Mendoza.

Pinti fue presidente de la Juventud Radical maipucina hace diez años. Tiempo después nació Cambia Mendoza y el jóven de perfil técnico se sumó a la gestión de Alfredo Cornejo en 2017. Fue funcionario del propio Majul en el área de Diversión Nocturna.

Hace meses logró posicionarse como uno de los referentes importantes de Patricia Bullrich en la provincia. La expresidenta del PRO lo visitará este martes, porque lo considera "uno de los que se la jugaron por la fórmula", a diferencia de otros que mantuvieron una posición más expectante o directamente favorable a Horacio Rodríguez Larreta.

"Ni bien se oficializo la lista y desde la cúpula del partido se dio libertad de acción para apoyar a cualquiera de las dos, fui uno de los primeros en Mendoza en apoyar a Pato y a Luis. Uno de los primeros en jugármela ahí", dijo a Diario UNO.

Pinti Clop afirma creer en su compromiso político para generar transformación social hacia un "Maipú pujante": "Mi propuesta para mejorar la seguridad en el departamento es implementar sistemas de videovigilancia, alarmas comunitarias y una seria coordinación del cuerpo de preventores; utilizando las tecnologías de vanguardia y la inteligencia artificial.", aportó.

Tres ejes para transformar Maipú

Seguridad: crear un centro de monitoreo y videovigilancia. Con alarma comunitaria y prevención ciudadana organizada.

Con alarma comunitaria y prevención ciudadana organizada. Programa y capacitaciones de empleabilidad: como Enlace y Enlazados. Cursos sobre programación e inteligencia artificial.

e inteligencia artificial. Eliminar la burocracia municipal: "Nos quita momentos con la familia, con el trabajo y con nuestros proyectos". Tendrían ventanilla única; expediente electrónico y una página web municipal ágil, dinámica y transparente. luis petri bullrich mauricio pinti.jpg En términos del bullrichismo local, Pinti "se la juega".

Claudia Carina Córdoba (Frente Libertario, Demócrata y Jubilados)

Claudia Córdoba tiene 50 años y es profesora de inglés. Es uno de los cuadros políticos que responden a Javier Milei en la provincia, y de hecho critica a los políticos de los últimos tiempos utilizando la palabra "casta" sin titubear. Tal como lo hace el libertario. A eso se suma que en su material de campaña puede leerse el slogan "Maipú Ruge", acompañado por el icónico león con el que se referencia al economista.

"Todos los que ocupen un cargo político están al servicio del pueblo y no de vivir de él. No viviendo de sueldos monstruosos, como los de los concejales que cobran más que un médico. En unos días se viene una propuesta que va a ser revolucionaria en ese sentido. Sígannos y van a ver que será algo que realmente cambiará al departamento de Maipú", prometió días atrás en Radio Nihuil. Aunque no profundizó de qué se trataría.

"Vamos a darle a la policía el lugar que se merece. Estamos trabajando en un eje nacional que nos marca Javier, para poder sumar tecnología en la comuna u que eso permita al vecino caminar seguro. Nosotros somos la verdadera oposición. Marcamos la diferencia para que no haya más de lo mismo: ni PJ, ni al kirchnerismo, ni al presidente del 'concejo delirante' (SIC) queremos en Maipú. Por algo quedamos terceros: porque el maipucino está cansado.

Claudia Córoba Partido Libertario Maipú.jpg Docencia y política. Claudia Córdoba representará al Frente Libertario, Demócrata y Jubilados.

La docente es una ex militante del PRO mendocino, pero desde hace más de un año comenzó a juntarse con otros allegados a Javier Milei. Actualmente, su frente cuenta con el Partido de los Jubilados, Partido Libertario y los demócratas como aliados. Nunca ha ocupado un cargo público.

Tres ejes para transformar Maipú

Terminar con el gasto político. Reduciendo desde los sueldos políticos hasta el personal "ocioso".

Achicar el Estado Municipal.

Municipal. "Mano dura" contra la inseguridad

Nicolás Cortéz (Frente de Izquierda)

Nicolás Cortez es el aspirante más joven del departamento a ese cargo. Tiene 28 años y es médico. Nacido en Luzuriaga; su madre es maestra de escuela y su padre, técnico informático. Primero se recibió como técnico en farmacia y laboratorio en la escuela Fernando Lorenzo de esa comuna, y posteriormente estudió medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Es miembro del Partido Obrero desde el 2015.

Cortéz es de los precandidatos del Partido Obrero que avanzaron hasta las generales. No así su referente a nivel provincial, el cordobés Víctor Da Vila, quien fue derrotado por el exsenador Lautaro Jiménez en las internas "rojas", a principios de junio. El joven galeno fue votado como precandidato a intendente en una asamblea que tuvo más de 600 delegados presentes en el Teatro Selectro.

“Necesitamos una izquierda que le duela a los dueños del poder; que se la juegue por organizar a amplios sectores de trabajadores para que podamos conseguir trabajo, salud, educación y vivienda para todos los que lo necesiten. En Maipú y en Argentina ya gobernaron y fracasaron todos. Sólo la izquierda puede dar una salida diferente”, dijo a este diario.

Nicolás Cortéz Frente de Izquierda Maipú.jpg Nicolás Cortez es el candidato a intendente de Maipú por el Frente de Izquierda.

El candidato manifestó que el gobierno municipal actual "no le da respuestas a las necesidades de los maipucinos, y que esto queda claro porque "en todo el departamento los problemas se repiten. Los barrios no se urbanizan, los centros de salud no tienen profesionales y los salarios no alcanzan. Pero el municipio usa la plata para favorecer el negocio de los barrios privados. Es necesario un municipio que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores y no sólo a sus empresarios amigos", denunció.

Su desafío no será simple: sacó 1643 votos, mientras que la lista más votada (Stevanato) obtuvo 45 mil.

Tres ejes para transformar Maipú

Terminar con los salarios de pobreza y la precarización laboral en el municipio

en el municipio Crear un mercado central en Maipú para paliar la inflación en los alimentos y mejorar las condiciones de los trabajadores del campo.

para paliar la inflación en los alimentos y mejorar las condiciones de los trabajadores del campo. Fortalecer el sistema de salud, equipando los centros sanitarios con insumos y con profesionales.

Cómo sigue el calendario electoral

Luego de las generales departamentales en siete departamentos no oficialistas, el calendario electoral continuará con la generales en la provincia, el próximo 24 de septiembre. Se elegirán autoridades en 11 departamentos, concejales, legisladores, gobernador y vice.

Antes, el 13 de agosto, serán las PASO nacionales. El país seleccionará entre los 27 precandidatos a presidente, de cara a las generales de octubre.

