Matías Stevanato: "Me encantaría ser gobernador de Mendoza, sería un honor inmenso"

- Me encuentra con muchas ganas. Con la experiencia de haber pasado, sobre todo, los dos años de la pandemia, que fueron dificilísimos. Cuando asumimos en 2019 teníamos un plan y, obviamente, a los cuatro meses todo eso cambió: nos enfrentamos a lo desconocido. Y no era eso lo grave -afrontar lo desconocido-, sino que además había que transmitir confianza a la comunidad, que estaba muy asustada, porque nadie sabía qué era lo que pasaba. Nadie sabía cuánto iba a durar ni cómo lo íbamos a encarar. Y tras haber pasado esa pandemia, hoy tenemos un equipo fuerte y estamos transitando este proceso de crisis económica, que también es muy complejo de encarar, pero avanzamos. Hoy tenemos un municipio desarrollando más de 120 obras en todo el departamento y acompañando los ejes que nos parecen importantes. Por ejemplo, las "tres C", que es algo que siempre decimos: colegio, club y cultura. Son herramientas que nos ayudan a consolidar la familia maipucina. Si a la familia, que es la célula principal de la sociedad, la fortalecemos y la cuidamos, vamos a lograr nuestros objetivos. Familias fuertes, sociedades fuertes. Así que es un buen balance. Y a toda esa base, le concatenamos acciones dedicadas a la formación de los jóvenes, como el Fondo Educativo de Infraestructura Municipal, para que las directoras puedan contar por lo menos con unos pesos y hacer arreglos en los colegios.

- ¿Cómo funciona?

- Es una plata que les llega a todas las directoras en cada uno de los establecimientos. Lo lanzamos apenas quince días atrás. Son cuarenta millones de pesos: una parte va destinada al establecimiento y otra parte, el 20%, a los celadores. Porque muchas veces los celadores están en lugares en los que no anda la heladera, o no anda la cocina o algo está roto. Me pasó en una recorrida hace pocos días, que llegué a una escuela en la que no tenían ni siquiera un ventilador los celadores. Somos el primer municipio que lo destina a este fondo. Y bueno, después, recordemos que se avanzó en el proceso que a muchos les pareció una locura y al que, sin embargo, le metimos para adelante, que fue la construcción de la escuela. Lo hicimos porque en Mendoza la educación está sufriendo un problema: tanto en infraestructura como en torno a la falta de edificios escolares. La matrícula está superpoblada y en Maipú nosotros lo estábamos sufriendo mucho. Por eso tomamos la decisión de construir el primer edificio con fondos municipales. No lo habían tomado los otros intendentes porque requiere una enorme cantidad de dinero, pero finalmente lo trabajamos junto con la DGE. Ellos hicieron las correcciones que tenían que hacer y ya arrancó. Se está construyendo en la esquina de J.B. Martínez y Maza.

- ¿Y se limó esa aspereza inicial con la DGE para trabajar en conjunto? Porque la primera respuesta fue con polémica.

- Sí, hubo polémica. Pero ante eso, yo no me hice el desentendido con el problema, porque me lo venían planteando papás de chicos que tienen que irse a escuelas de otros departamentos. Que tienen que salir de Maipú. Y eso me parece muy serio: cuando un chico tiene que trasladarse mucho, es bien sabido que eso puede terminar en la deserción escolar de ese alumno. Si hablamos de que la educación es "invertir para el futuro", bueno, entonces hagamos esa inversión ahora mismo. ¿Y qué pasó con la polémica? Dijimos "OK. Que se abra la discusión. Pero la escuela la vamos a hacer".

- ¿Y cuándo va a estar terminada?

- Si Dios quiere, el año que viene. Creemos que podemos estar llegando a noviembre del 2023. Igual no es sólo esa escuela. En educación estamos haciendo muchas cosas: capacitando docentes, dando charlas en secundarias y primarias, lanzamos el programa Maipú Libre de Bullying, que es algo que queremos potenciar mucho. Es un eje central lo educativo para nosotros. También impulsamos nuevamente algo que se llama la "libreta de valores", donde hacemos un seguimiento para que los chicos cumplan con cuatro metas: participar de esas charlas que mencioné sobre bullying, plantar un árbol, practicar algún deporte, y leer un libro. Los que cumplen con eso participan de sorteos de camisetas, pelotas, etcétera. Son cosas que ya están arraigadas en la gente, pero que entendemos que hay que apuntalarlas aún más. La educación es la columna vertebral. Y bueno, si estuviera acompañada por la provincia, sería diferente la cosa.

Matías Stevanato intendente de Maipú (4).jpeg Stevanato ponderó las políticas educativas como uno de los ejes de su gestión en el municipio. Foto: Martín Pravata

- ¿Por qué dice "si estuviera" acompañada?

- Porque estamos viendo lo que pasa en las escuelas. Es muy claro. No tengo ganas de entrar otra vez en discusión con el Gobierno porque ya nos pasó, pero yo veo que las escuelas se están viniendo a pedazos. Entonces no tenemos mucha más opción que lo que estamos haciendo: ponernos a trabajar. Mirá, hay dos posturas: ver un problema, buscar un responsable y lavarse las manos, que es lo que hacen algunos dirigentes; o tratar de encontrar la solución. Nosotros en educación estamos comprometidos a encontrar esas soluciones. Trabajamos. Y para adelante queda mucho. Como dije, tenemos un plan de 120 obras. En un proceso de crisis y saliendo de la pandemia.

- La gestión del agua es uno de los temas del momento. Maipú es responsable de casi toda la red en la comuna, y forma parte del plan hídrico que el Gobierno busca desarrollar en 2023. ¿Cómo sigue la incorporación a ese proyecto, más allá de los fondos que se brindarán, que es algo que se ha contado?

- En ese plan, que es de endeudamiento provincial, nosotros estamos incluidos. Les llevamos todos los proyectos junto con la gente de Servicios Sanitarios, con el ingeniero Eduardo Mezzabotta y son 35 millones de pesos los que tienen que venir a Maipú.

- Que es el municipio que más fondos va a recibir en ese sentido, ¿no?

- Sí, más allá de ser el que más va a recibir, es el que más va a invertir en esas obras de saneamiento. Luján está más o menos en el mismo monto. Es por la cantidad de personas que reciben el servicio, que nosotros tenemos un poquito más. Pero esa es una obra a futuro, porque eso fue aprobado por la Legislatura y ahora el gobernador tiene que pasar por todo ese proceso: conseguir los fondos y más tarde destinarlos. Pero en el camino. Mientras eso avanza, nosotros ya estamos haciendo obras de saneamiento: obras de cloaca en el barrio La Colina; recambio de agua y cloacas en el San Eduardo, en la calle Ozamis, y un montón más. Hay cañerías históricas, con ductos viejísimos. Si uno va rompiendo y ve eso, imagino lo que debe estar pasando en Ciudad, porque son cañerías más viejas todavía.

Las urnas en el 2023, los candidatos y el "relato"

- Hablando de lo que viene para 2023: ¿Qué expectativas reales tiene el PJ para pelear la provincia? ¿Y qué pasa en los departamentos? Maipú es uno de los más ansiados por el radicalismo. De aquellos a los que miran con más ganas...

- Es un poco raro eso. Si lo miraran con especiales ganas, deberían estar más presentes en Maipú. Y cuando yo analizo los servicios del gobierno provincial acá, uno se da cuenta de que faltan muchas cosas. Te doy cuatro puntos: salud, educación, seguridad, infraestructura vial. En torno a todo eso, directamente no existe la mano de la gestión provincial acá.

- ¿Pero qué debería darse? Dice que no se ve la gestión. ¿Qué es, concretamente, lo que no está?

- Es que, en realidad, no es sólo en Maipú. Es en la provincia. Yo te digo lo que estoy viendo, y voy a reenganchar tu pregunta, porque me consultás si el peronismo tiene chances. Yo creo que sí tiene y tiene muchas chances. Y hablo a nivel provincial, no sólo acá en Maipú. Porque cuando uno analiza esos ejes -salud, seguridad, educación- y le suma infraestructura vial, que es lo que nos permite el desarrollo rural, se da cuenta de que no hay inversiones. No hay mantenimiento de rutas por parte de Vialidad Provincial, por ejemplo. O si ves lo que pasa con los policías; que no es sólo falta de equipamiento lo que padecen, sino mucho más. No es sólo que no tienen herramientas, sino que, además, no están bien pagos. Yo digo que el único funcionario que funciona de verdad, en el Gobierno, es el secretario de Comunicación, porque han logrado instalar un gran relato: que parezca un gobierno en el que está todo bien, cuando eso no es verdad. Y bueno, cuando ocurre esto que ya está pasando, cuando no funcionan todos esos ejes, obviamente que el peronismo vuelve a tener chances de ganar.

Matías Stevanato intendente de Maipú (16).jpeg El intendente dijo que "si el radicalismo mirara con especiales ganas a Maipú, deberían estar más presentes". Foto: Martín Pravata

- Pero la gente no parece estar viendo eso. Usted mismo dice que hay una percepción generalizada de que la gestión sí funciona.

- Han instalado un relato desde la comunicación, pero la verdad es otra. ¿Tenemos un buen sistema de salud, por ejemplo? Andá al Paroissien. Hay colas y colas y colas en la guardia. Igual en el Notti. Igual en muchos otros. Durante los cuatro años de Cornejo se pasaron haciendo responsable de la herencia al Paco. Ahora pasaron tres años de Suarez y hacen responsable a Alberto. O sea, siempre hay un responsable; que puede ser anterior o puede ser nacional o lo que sea; pero nadie se hace cargo y han pasado siete años ya. Y hoy, cuando nos comparamos con provincias vecinas, vemos cuán lejos estamos. Vemos lo que está pasando con San Juan, en San Luis, por ejemplo. Han crecido mucho mientras nosotros nos quedamos atrás. Entonces toda la dirigencia política local tiene que parar la pelota, seguir el ejemplo de -si querés- la Selección argentina, y trabajar en equipo. Definir temas que realmente les importen a los mendocinos e impulsarlos. Mirá: durante la década del '80 y en parte los noventa, había una dirigencia demócrata, peronista y de la UCR, que, más allá de sus diferencias ideológicas, hicieron que todo el país respetara el poder de lobby que tenían para defender los intereses de los mendocinos ante la Nación. Eso hoy se ha perdido.

- ¿Y entiende que se perdió con los gobiernos radicales?

- Es un mea culpa que deben hacer todas las fuerzas. Mendoza está cada vez peor. Después se instala un relato a través de los medios, pero si alguien me dice que en estos siete años, la provincia mejoró, yo le digo que no. Entonces, dejemos de buscar responsables y empecemos a ver acción. Nosotros, por ejemplo: vimos problemas con educación y vamos a hacer una escuela. Vimos problemas con los productores rurales, vamos y avanzamos en ayudarlos. Problemas con Vialidad: vamos y nos hacemos cargo. ¿Cuánto tiempo va a pasar la provincia metida en las mismas discusiones? Yo, te juro, trato de sacar lo mejor de cada dirigente que conozco. Pero veo que últimamente lo que pasa en Mendoza es sólo un circo de Twitter; que se pelean ahí, y cuando hay que trabajar de verdad, un sábado o domingo, no están.

- Y en esa dinámica chata de que la política sea pelearse por redes en vez de "arremangarse más", ¿hay una autocrítica hacia el peronismo también?

- Seguro. Todos somos responsables. Y yo sé que esto que digo puede generar un ruido en el peronismo: no digo que no usemos Twitter, pero muchachos pongámonos a trabajar porque nos lo exigen los mendocinos. Por eso ves que en las encuestas todos los intendentes están bien. Es porque estamos en contacto con la gente. Vienen y nos golpean las ventanas y las soluciones se las tenemos que dar. Pero hay dirigentes que no están en contacto con la realidad. Hay que tener un gesto de grandeza. Todos debemos ceder un poquito. A muchos radicales no los escuché decir nada con el fondo de la soja, que permitía hacer obras. Y ahora hablan de discriminación. Ese es el discurso de redes sociales.

- ¿Entonces ve decayendo la imbatibilidad que trae Cambia Mendoza hasta acá? Ni siquiera le pregunto por victorias o derrotas: ¿Puede ocurrir algo distinto, desde los números, que muestre ese malestar al que se refiere?

- Creo que el pueblo está pidiendo que alguien le vuelva a generar esperanzas. Hoy está desesperanzado.

- Está bien, pero qué va a pasar en las urnas.

- Creo que esto mismo. Recae sobre el PJ ser el movimiento que vuelva a enamorar a Mendoza. Pero no sólo sobre el peronismo, creo que deberían hacerlo todas las fuerzas. Si no aparecen dirigentes que muestren eso, los mendocinos van a terminar votando al menos malo, y eso es algo negativo. Me encantaría que el año que viene, todos los candidatos, hasta el de Cambia, sean personas que vuelvan a generar expectativas. Que regresen las ganas de comerse la cancha. El mendocino lo tiene en su ADN a eso, no sé si será por la ascendencia tana o qué, pero somos así. Por eso transformamos este desierto en un vergel: porque vamos al frente, somos laburantes. Ver a Mendoza así, sin esas ganas, te deprime. No es la "revolución de lo sencillo" lo que necesitamos. Para nada. Tiene que venir alguien que nos diga a dónde nos lleva. Y no lo que tenemos hoy, que es "bueno, vamos a ver qué podemos hacer", o que simplemente critican y señalan a supuestos responsables.

Qué pasa adentro del peronismo y por qué no quiere desdoblar elecciones

- ¿Y en ese marco, ¿cómo explicaría lo que le viene pasando al peronismo en estos últimos diez años en Mendoza?

- Hemos tenido ese problema: no conectar con lo que le pasa a la gente. Pero estamos hablando del peronismo provincial, porque en los municipios podemos señalar al peronismo de San Rafael, de Maipú, de Tunuyán, que sí lograron mantener esa cercanía. Entonces a nivel provincial es una cosa y en los municipios es otra. Sí te digo que falló la conexión con las necesidades y poder presentar algo acorde a lo que nos están pidiendo. Nos faltó esa lectura.

Congreso del PJ (2) Flor Destéfanis Anabel Fernández Sagasti.jpg Stevanato rememoró su candidatura a la presidencia del PJ contra Flor Destéfanis.

- Hace poco su nombre sonó para presidir el PJ. Finalmente se bajó diciendo que no había logrado la unidad que buscaba. ¿Siente que estaba cien por ciento apoyado por Emir Félix y Roberto Righi?

- Sí. Y no solamente por ellos, por otros compañeros también. A ver: el peronismo necesita apostar a un recambio. Eso es así. Pero más importante que ese recambio es la unidad. Y mi nombre no era prenda de unidad, lo dije en su momento. Íbamos a un proceso de internas cuando hoy el mendocino nos reclama otra cosa. Preferí dar un paso al costado para que nos pusiéramos a trabajar cuanto antes, en ese mismo momento. Agradezco a todos los que apoyaron, pero si íbamos a una interna, no nos servía.

- Está bien. Pero la decisión fue intempestiva. ¿Qué hizo que cambiara de idea?

- Eso mismo. Que si Flor (Destéfanis) no se iba a bajar, yo la acompañaba. Tengo 41 años, si hay algo que tengo a favor es el tiempo. Ahora tengo una responsabilidad en Maipú, que se sabe que es 24/7. Sin sábados y sin domingos. Y voy a aportar al PJ todo lo que tenga que aportar y daré todas las discusiones que tenga que dar.

- ¿Y que esté Destéfanis al frente es una mayor garantía de diálogo?

-La Flor apuesta al diálogo y todos estamos hablando entre nosotros. Tenemos que hablar mucho más, pero lo estamos haciendo. Y a ella la respeto mucho. Trabaja muy bien en su departamento, sale a recorrer la provincia. Lo que tenemos que hacer es, si hay alguna discusión, brindarla puertas adentro, pero priorizando lo que necesitan los mendocinos.

- ¿Se desdoblan las elecciones en Maipú?

- Yo tengo una posición personal, pero voy a acompañar la decisión del peronismo en su conjunto. Como hice en la interna, que a mi decisión no la puse por encima del interés colectivo y prioricé la unidad, con esto haré lo mismo: esperar lo que definan los intendentes. Yo, desde lo personal, no quiero desdoblar. Pero tengo que esperar a lo que decida el resto.

- ¿Y con quiénes ya lo ha hablado a este tema?

- Y, se viene charlando entre los intendentes. Tenemos que seguir juntándonos.

- O sea que si el resto decide que se desdobla, se desdobla.

- Esperemos al 30 (de enero). Sí te digo que estoy hablando con intendentes. Este jueves me encontré con uno de ellos en Buenos Aires y dialogamos un rato sobre el tema.

- ¿Y por qué no quiere adelantar las elecciones?

- Porque soy un convencido de que el peronismo tiene chances el año que viene.

- Y no desdoblando, uno apoya más a ese candidato.

- Es que hay dos teorías. Una teoría, que la enarbolan algunos intendentes, es que desdoblando le damos más chances a nuestro candidato, porque le aseguramos seis victorias en los municipios del PJ. Y hay otra teoría que dice lo contrario: que se lo debilita. Yo quiero que vayamos todos juntos.

- ¿Y es el único que mantiene esa postura, o ya empieza a prender en otros?

- Al principio sí era el único. Ahora hay dos intendentes más que me han dicho que lo están pensando. También, uno se para de acuerdo al planteo que haga el adversario. No es lo mismo Cambia todo junto, que Cambia dividido. Están pasando muchas cosas en ese sentido, aunque algunos no lo quieran terminar de ver. Todos sabemos lo que está pasando (en el oficialismo). Entonces hay que presentar las mejores alternativas posibles en cada departamento. Alternativas reales. En los que gobernamos y en los que no.

fuerzas vivas stevanato lacoste felix.jpg Félix y Stevanato, en el medio del sector que amenaza con pelear en las PASO del PJ. Los intendentes aún no definieron si desdoblarán elecciones.

- ¿Cuántas veces ha pensado, en todo este tiempo, en pelear por la gobernación?

- Uf... (piensa). Todo el que milita y se enamora de la causa sueña con ser gobernador de esta provincia. Sería un honor. Si trabajo, como dije, 24/7 siendo intendente, que para mí, que los maipucinos me eligieran, que me dieran esa posibilidad, es importantísimo y por eso le pongo muchas horas; obviamente que me encantaría ser gobernador. Sin embargo, también creo que los intereses personales nunca pueden estar por encima de los colectivos y eso lo tengo siempre presente. Ahora, ¿si me gustaría ser gobernador? Sí. Me encantaría.

Cristina Kirchner, la Corte y la Justicia mendocina

- El tema de la semana ha sido el fallo de la Corte por la coparticipación y el no acatamiento del Gobierno nacional. La postura en gran parte del peronismo es que fue una decisión política y hasta con incidencia en las próximas elecciones. ¿Piensa que la Justicia en el país está politizada y partidizada, como se planteó en torno a este tema y, sobre todo, en torno a la sentencia contra Cristina?

- Yo creo en la independencia de poderes, porque fortalece la democracia. Pero hay que empezar a decir las cosas como son: muchos de los dirigentes mendocinos a los que escucho hablar de la independencia judicial son los responsables de lo que pasa en nuestra provincia, donde hoy no existe la independencia de poderes. Y voy a decir algo que va a generar mucho ruido en el PJ: tengo miedo de que Mendoza se encamine hacia ser alguna de esas provincias del Norte, que tienen reelecciones indefinidas; donde es lo mismo el poder Ejecutivo que el Judicial y que los organismos de control. Estamos a un paso de que eso ocurra.

- Está hablando de Gildo Insfrán, por ejemplo.

- A mí, el hecho de que haya dirigentes que se eternizan en el poder, me parece mal. No me gusta para nada lo que pasa en Formosa. Y tengo miedo de que nos ocurra lo mismo. ¿Puede generar críticas en el peronismo? Sí. Pero tengo que ser sincero con lo que pienso. Acá la independencia de las instituciones se ha perdido. Los organismos de control son para algunos, y los responsables de este panorama son los que, al mismo tiempo, te hablan de la Nación. Si un legislador mendocino te dice que los recursos no son federales, y cuando realmente se está peleando por distribuir la coparticipación de otra forma, van y defienden los intereses de Capital Federal... Y, se transforma en un River-Boca. ¿Entonces cómo salimos de esta grieta? Si se tiran con lo mismo. Si lo escucho a Cornejo acusando de lo mismo que él hace en Mendoza. Por ejemplo, si vos me preguntás, me encantaría que los próximos miembros de la Suprema Corte se elijan por dos tercios de los votos, y no por mayoría simple. Vamos a la discusión real. El planteo que hizo De Marchi cuando se discutió lo de la Corte me pareció perfecto, mirá lo que te digo. Por eso te marco que busco lo bueno en cada uno. Hay que convocar a actores reales de la sociedad, para mejorar la independencia, y aprovechar para rediscutir muchos elementos más. El rol de los concejos deliberantes, por ejemplo. O Vialidad Provincial.

- ¿Qué cambiaría en esos dos lugares que señala: Vialidad y los concejos deliberantes?

- Bueno, la labor de los concejales, acercarla mucho más al Ejecutivo de los departamentos y darles más rango de acción. Y en cuanto a Vialidad: ¿tiene sentido Vialidad Provincial? Sí, no. Bueno, discutámoslo. Acá falta diálogo. Se reduce todo a "vos porque sos peronista; vos porque sos radical". Se viene el último año de Suarez. ¿En qué avanzamos? No quiero que el día de mañana digan que esta dirigencia no dejó las bases para la Mendoza del 2050, por ejemplo. Miremos OSEP. Si ganamos el año que viene, qué vamos a decir, que OSEP está así por los años anteriores, que fue culpa de los otros.

- ¿Y el peronismo tiene ese plan?

- Es que voy a algo más grande: con el peronismo solo no alcanza. Hay que abrir los brazos y convocar a más sectores. Yo tiendo puentes. El que me quiere escribir sabe que lo hace, y en algún momento nos juntamos. La naturaleza es sabia y por algo nos dio dos oídos y sólo una boca: para escuchar más de lo que hablamos.

- Vuelvo un momento a lo nacional y a la Justicia. ¿Su opinión sobre el fallo contra Cristina?

- Es que me voy a meter en una discusión nacional. Prefiero no opinar sobre eso.

Cristina Fernández youtube.jpg Stevanato se refirió a los fallos de la Justicia, que marcaron el pulso político del 2022.

Internas en el PJ maipucino

- En el departamento ha tenido críticas de gente muy cercana a su sector y a los hermanos Bermejo. ¿Cómo define a esas críticas y al hecho de que haya un grupo interno que le apunta directamente a usted, cuando no es normal que eso ocurra?

- Bueno, vivimos en democracia y críticas va a haber siempre. Los únicos que no se equivocan son el de arriba -Dios-, y el que no hace nada. Cuando vos hacés, podés cometer algún error. Y en política las críticas van a estar siempre. Yo creo en las críticas constructivas y en que te ayudan a mejorar.

- ¿Cree que aquella fue una crítica constructiva? Hablo de los dichos del diputado Duilio Pezzutti en Twitter.

- Hizo un planteo y nosotros estamos trabajando respecto a eso, que es en el barrio La Colina. Y yo pude salir a explicar que las calles estaban en esa situación porque viene la obra de las cloacas, que la estamos haciendo, y que después viene el asfalto. A mí no me afectan las críticas en las redes sociales, ni tampoco las personales. Yo sé que uno está acá y es muy difícil agradar a todos.

Matías Stevanato intendente de Maipú (6).jpeg Stevanato habló sobre los dirigentes dentro del peronismo maipucino que salieron a criticarlo. Foto: Martín Pravata

- ¿Y no cree que hubo una intencionalidad política más allá del tema en sí, que era el estado de las calles?

- (Piensa). Mirá, si empiezo a analizar que cada dicho de un dirigente tiene esa intención, termino no haciendo lo que tengo que hacer, que es lograr transformaciones en el departamento. Esas obras de las que te hablé al principio, los ejes más importantes, la cultura, la educación, etcétera. Esos son nuestros objetivos y no nos podemos correr de ahí. Cuando las críticas tienen algo positivo, las tomamos. Si ayudan a mejorar, bienvenidas. Y si son malintencionadas, y bue, son las reglas del juego.

- La última: una encuesta que se mediatizó mucho en los últimos días pregunta "a qué político invitarías a pasar las fiestas con tu familia". Muchos diarios se hicieron eco de ella. ¿Usted a quién invitaría?

- (Ríe). Bueno, lo voy a hacer local y te voy a decir dos. Pero es una cena, ¿eh? Porque las fiestas las paso con mi familia. Primero voy a elegir a un opositor, porque hay que empezar a dejar de pelearnos entre nosotros: invitaría a Omar De Marchi. El otro es el Ale Bermejo, por la amistad y porque como intendente me siento muy acompañado por él. Me ha ayudado mucho, me respalda, y está siempre, constantemente. Y al Omar lo elegiría porque es un tipo a quien respeto en serio, al que lo veo que está muy preparado. Me parece que tiene un gran futuro en Mendoza, sobre todo por su visión diferente de cómo encarar la provincia. En verdad lo digo. Me gusta tomar lo bueno de todos, aunque estén en otra vereda. Te puedo dar aspectos positivos de Suarez y de Cornejo, pero en De Marchi veo algo más. Veo realmente a un muy buen dirigente para Mendoza.

