Donald Trump aseguró que los ataques seguirán durante toda la semana si es necesario

Alí Jamenei, líder supremo de Irán murió en los ataques de Estados Unidos e Israel.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Después de especulaciones Irán admitió la muerte del líder supremo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

