Ulpiano Suarez llamó a construir una alternativa política para las próximas elecciones

"En estos 135 años de historia de nuestro partido, muchos lo han querido enterrar. Y el mensaje es que el radicalismo está vivo", abrió el intendente de Mendoza.

ulpiano-suarez-ucr-santa fe Ulpiano Suarez aseguró en Santa Fe: "El radicalismo está vivo".

Y añadió: "Tenemos 500 intendentes gestionando bien, cinco gobernadores y vicegobernadores integrando alianzas. Y esto no lo definen los dirigentes, lo definen más de diez millones de argentinos que viven en las provincias que gobernamos”.

Entre la gestión, la "macro" estable y "la gente adentro"

“Gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y con sensibilidad social. Creemos en el orden económico, pero con la gente adentro”, remarcó Ulpiano Suarez ante sus pares sobre la inclusión social.

Antes, había hecho una reseña de los aciertos de la gestión de los últimos 3 gobiernos radicales de Mendoza, a partir de 2015 con el primer mandato de Cornejo.

En ese sentido, aseguró que "pusimos la provincia en orden, con equilibrio fiscal, inversión en obra pública y eficiencia en educación, salud, seguridad y justicia. O sea que esto que tanto se pregona a nivel nacional, del orden y el equilibrio fiscal, lo venimos haciendo en Mendoza desde hace 10 años y lo vienen haciendo cada uno de ustedes en sus gestiones locales”.

En ese marco, afirmó que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del país.

“Es necesario controlar la inflación, es necesario tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Mientras vemos cómo cierran empresas, se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa”, concluyó.

La UCR como alternativa de gobierno

En base a esa panorama trazado, Suarez sostuvo que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno. Y volvió a tomar distancia de la gestión nacional, como lo había hecho al pedir "consensos" para la reforma laboral ante el debate.

Y para finalizar, resaltó la importancia de "construir nuestra alternativa", en una "Argentina con orden macroeconómico pero también con desarrollo".

En tal sentido, hizo hincapié en la reactivación de las economías regionales, "con un modelo de desarrollo productivo que sea inclusivo. Vamos a gobernar Argentina. Es el desafío, a meterle, a gestionar, que Argentina nos necesita. Y lo vamos a lograr”.