Luego de una semana agotadora, pero que terminó con el primer título de la disciplina a nivel nacional, la delegación emprendió su largo viaje rumbo a la provincia de Mendoza, donde celebraron junto a sus familiares y amigos. En su retorno a la rutina Pablo Nacif (DT del equipo) y Facundo López (capitán), realizaron un mano a mano exclusivo con Ovación.

La palabra de Nacif, DT de Independiente Rivadavia

Pablo Nacif, uno de los encargados del retorno de la disciplina hace siete años, habló tras la vuelta a los entrenamientos. "Cuesta, cuesta caer. Recién estamos volviendo al ruedo, pero sí. Pasaron muchas cosas por la cabeza. Tocar suelo mendocino nos hizo recordar varios viajes que habíamos metido antes de conseguir esto. La verdad que estamos contentos. Ahora renovamos el objetivo, pensando siempre en superarnos, no durmiendo y, sobre todo, pensando en el torneo local que no nos podemos relajar", comenzó.

Sobre sus etapas en el club, donde fue jugador de Primera (hoy del equipo de Seniors), director técnico y dirigente, manifestó: "Y hace que uno sea consciente de lo que cuesta. Por ahí siendo jugador uno no ve todo lo de afuera. Estar en todas las etapas del club te hace ver que se vive diferente. Terminar viviéndolo de esta manera es como para redondear el objetivo. El sueño propio de poder llevar al club a ganar el primer título nacional, que es importante y va a ser el primero de muchos, me imagino".

Pablo Nacif futsal Independiente Rivadavia Pablo Nacif, DT del futsal de la Lepra, pasó por todas las etapas de la disciplina.

El trofeo no es el único premio que Independiente Rivadavia trajo del sur, ya que abrochó su clasificación a la División de Honor 2026: "Ese fue el mayor objetivo nuestro, llegar a la División de Honor. Los errores que habíamos cometido, o los detalles que por ahí se nos habían escapado en la subcampeonato del año pasado, hicieron que este año no se escape. Ha sido un proceso. Todo fue positivo lo del año pasado, y este año, bueno, ha terminado mejor".

El equipo de Nacif terminó el certamen invicto y con el mejor jugador del torneo en sus filas. Sobre ello, el DT contó: "Son detalles y son señales que van pasando. Varios partidos empezamos perdiendo, pero el equipo siempre estuvo tranquilo. Yo me fui muy tranquilo de acá porque en Mendoza habíamos andado con buen nivel. Esa tranquilidad de saber a lo que jugamos hizo que que hasta último momento estemos en partido. Fue un torneo que se fue dando muy prolijo en cuanto a recuperación, tema grupal y, bueno, yo creo que eso se terminó armando todo para salir campeón".

Para culminar, el DT de Independiente Rivadavia se acordó de aquellos que siempre lo acompañan: "Me acordé de mi familia, de todas las horas invertidas acá en el club. En las noches que llego y están durmiendo y ahí vas perdiendo pequeñas cosas. Todo eso hace que después ese esfuerzo te dé estos títulos. Tienen un valor doble. Le agradezco a la familia, sin ellos nunca podríamos haber hecho nada. Me acordé de eso, del primer Nacional que fui, que estaba naciendo mi primera hija. Ahora son dos y se dieron los logros".

Facundo López, el capitán de Independiente Rivadavia

Facu, capitán y referente del futsal de la Lepra, expresó: "La verdad que cuesta caer un poco. Una Copa de Oro, que no es poca cosa. Copa de Plata se jugó el año pasado, quedamos afuera en la final y quedó esa espinita ahí clavada. Así que fue como una revancha. Fue una prueba. Nos pusimos a prueba porque venimos en alza. El primer semestre no fue tan bueno como ahora sí el segundo. Fue una semana durísima, se jugaron siete partidos en siete días. Ya después el cuarto empezó a trabajar mucho más la cabeza y el corazón que las piernas. Ese fue el plus que nos ayudó a traer el título".

En cuanto a su segundo ciclo en el club de sus amores, soltó: "Es mi segunda etapa acá en el club. Mi vuelta fue una prueba personal, para ver hasta dónde me daba el cuerpo y me encontré con una copa que no sabía que íbamos a jugar. A medida que iban pasando los días nos íbamos motivando más, hicimos una una movida muy grande en cuanto al equipo. Hicimos rifas, metimos varios sponsors, vinimos a vender comida acá los sábados en los partidos de inferiores y eso fue motivándonos de a poco. La verdad que la vuelta ha sido gloriosa. Gracias a Dios la coronamos".

Facundo López futsal Independiente Rivadavia Facundo López vive su segundo ciclo en Independiente Rivadavia. El capitán fue el encargado de recibir el trofeo en la Patagonia.

López resaltó la unión del grupo, algo clave a la hora de conseguir este tipo de resultados: "Esa es la parte más más importante. En los partidos de cuartos y semifinales tuvieron que entrar los que no estaban teniendo muchos minutos y ahí se notó mucho el grupo. Se acoplaron muy bien al ritmo del partido. Y eso es porque veníamos muy firmes de cabeza. Antes del viaje ya estábamos allá, ya estábamos pensando en eso. La cabeza y el corazón nos llevaron a eso".

En cuanto a su rol en el día a día, el capitán de Independiente Rivadavia reveló: "La verdad que sí. Soy un jugador que está más cerca del retiro que del partido del debut. Me tocó acarrear a muchos chicos que la vienen peleando de abajo, algunos con problemas de la casa, algunos con problemas económicos, otros con problemas de salud, deportivos, lesiones y demás. La verdad que me dieron una mano muy grande ellos también. Yo les di el empujoncito inicial, después ellos se motivaron solo".

Para culminar, le dedicó unas palabras a los que nunca lo abandonan: "La familia estuvo al pie del cañón. Antes de jugar les decía cómo estaba, me preguntaban sensaciones, cómo estoy para jugar, físicamente y de la cabeza. La verdad que sí, es un plus. Terminás de jugar y lo primero que querés hacer es agarrar el teléfono, hacer la llamada con mi familia, con mi novia que también las ha bancado todas. Se ha quedado sola en la casa. Así que sí, todo ese tipo de cositas a la hora de de de trabar la última pelota por ahí es lo que se te viene a la cabeza y bueno, eso nos ayudó muchísimo".