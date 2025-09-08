Inicio Ovación Voley Mendoza
Mendoza picó en punta y recibirá un importante torneo de vóley

Uno de los campeonatos más importantes de la agenda anual del vóley nacional tendrá sede en Mendoza.

Por UNO
Regatas jugará la Liga Nacional de vóley.

El calendario nacional de vóley pensando en el 2026 se va armando y en Mendoza lo que no se pierde es tiempo. Es que la Federación mendocina trabajó en conjunto con FEVA para poder sentenciar a nuestra provincia como sede de la Liga Nacional femenina del próximo año.

El torneo, que tuvo su último capítulo en 2025 en la ciudad cordobesa de San Francisco, contará con 16 equipos (ya están definidos) y otorgará ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría a nivel nacional en la rama de mujeres.

Pac&iacute;fico, uno de los dos equipos de Mendoza en la Liga Nacional.

Por Mendoza dirán presente dos equipos, quienes ascendieron esta temporada: Club General San Martín y Regatas por consagrarse campeonas y subcampeonas, respectivamente, este año en la Liga Federal que se disputó en la provincia de San Juan.

La sede del certamen será en un único estadio, disputándose el torneo en Pacífico. El torneo también ya tiene su lugar en el calendario, siendo uno de los primeros en disputarse en 2026 (del 17 al 28 de febrero). Por su parte, la Liga Federal que se lleva a cabo en ambas ramas, se jugará nuevamente en San Juan, del 3 al 12 de febrero de 2026.

El Regional Sub 14 de vóley tiene campeones

El pasado fin de semana se disputó el Campeonato Regional de vóley en ambas ramas, con dominio de Mendoza en la categoría femenina: Pacífico se quedó con el primer lugar, Porres fue segundo y Leonardo Murialdo quedó tercero. En varones, los tres ganadores fueron de San Juan: Obras, UVT y Ausonia.

Argentina sigue preparándose para el Mundial de vóley

Luego de consagrarse en el Memorial Wagner el último domingo, el equipo dirigido por Marcelo Méndez y capitaneado por el mendocino Agustín Loser, se quedó en Polonia para la etapa final de preparación antes de viajar el próximo sábado rombo a Filipinas.

Como parte de esa puesta a punto, la Selección disputó un amistoso ante Brasil, que se extendió por cinco sets con victoria brasilera con parciales de 25-27, 25-23, 23-25, 25-20 y 15-9.

