Mendoza picó en punta y recibirá un importante torneo de vóley

La sede del certamen será en un único estadio, disputándose el torneo en Pacífico. El torneo también ya tiene su lugar en el calendario, siendo uno de los primeros en disputarse en 2026 (del 17 al 28 de febrero). Por su parte, la Liga Federal que se lleva a cabo en ambas ramas, se jugará nuevamente en San Juan, del 3 al 12 de febrero de 2026.

El Regional Sub 14 de vóley tiene campeones

El pasado fin de semana se disputó el Campeonato Regional de vóley en ambas ramas, con dominio de Mendoza en la categoría femenina: Pacífico se quedó con el primer lugar, Porres fue segundo y Leonardo Murialdo quedó tercero. En varones, los tres ganadores fueron de San Juan: Obras, UVT y Ausonia.

Argentina sigue preparándose para el Mundial de vóley

Luego de consagrarse en el Memorial Wagner el último domingo, el equipo dirigido por Marcelo Méndez y capitaneado por el mendocino Agustín Loser, se quedó en Polonia para la etapa final de preparación antes de viajar el próximo sábado rombo a Filipinas.

Como parte de esa puesta a punto, la Selección disputó un amistoso ante Brasil, que se extendió por cinco sets con victoria brasilera con parciales de 25-27, 25-23, 23-25, 25-20 y 15-9.