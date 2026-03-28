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Todos los campeones de la Copa Vendimia en el Andino y el Mendoza Tenis Club

Felipe González venció al uruguayo Felipe Vázquez y se coronó en la Copa Vendimia Junior ITF que se jugó en el Mendoza Tenis Club.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Felipe González se coronó en el Mendoza TC.

Felipe González se coronó en el Mendoza TC.

Felipe González venció al uruguayo Felipe Vázquez y se coronó en la Copa Vendimia Junior ITF que se jugó en el Mendoza Tenis Club con la organización de la Federación Mendocina y la AAT.

El pampeano, finalista la semana pasada en el Nacional jugado también en Mendoza, se impuso al primer preclasificado de le categoría hasta 18 años por 6-4 y 6-2 coronando un par de semanas muy auspiciosos.

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Paralelamente se jugó la final del cuadro femenino en la que la estadounidense Londyn Mc Cord, 4ta favorita, marcó claras diferencias ante la talentosa brasileña Clara Coura, de solo 14 años, El resultado fue elocuente; 6-3 y 6-0.

Mc Cord completó una gran semana con el título de dobles junto a su compatriota Scarlett Fagan. La pareja número 2 del cuadro le ganó en la final por un doble 6-4 a Luciana Luna de Perú y Zoe Doldan de Paraguay.

Genaro Bartolucci brilló en el Andino por la Copa Vendimia

En el Andino se jugó la Copa Vendimia para las categorías hasta 14 y 16 años con puntos para el ranking sudamericano de la COSAT y allí sobresalió el mendocino Genaro Bartolucci.

Genaro Bartolucci
Genaro Bartolucci con su equipo: Francisco Bahamonde, Agust&iacute;n Tejada y Claudio Amigo.

Genaro Bartolucci con su equipo: Francisco Bahamonde, Agustín Tejada y Claudio Amigo.

El crédito local se coronó en el cuadro masculino hasta 16 años venciendo por un contundente 6-1 y 6-0 al peruano Valentino Mejía. Luego, en dobles, junto al también mendocino Tomás Alonso batieron en la final por 6-2 y 7-6 a la pareja número 2 formada por Theo Giúdici Gómez y Santiago Rivas.

Todos los campeones de la Copa Vendimia COSAT

  • Mujeres 16 singles: Felicitas Simón Padrós Fer
  • Mujeres 16 dobles: Sofía Gabilanes - Zaira Martínez
  • Mujeres 14 singles: María Inés Núñez
  • Mujeres 14 dobles: Fernanda Peirano (Chile) - Ana Clara Bonavita
  • Varones 14 singles: Facundo Leiva
  • Varones 14 dobles: Lucio Guarasci - Facundo Oddone

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