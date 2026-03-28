Todos los campeones de la Copa Vendimia en el Andino y el Mendoza Tenis Club

Felipe González venció al uruguayo Felipe Vázquez y se coronó en la Copa Vendimia Junior ITF que se jugó en el Mendoza Tenis Club con la organización de la Federación Mendocina y la AAT.
Felipe González venció al uruguayo Felipe Vázquez y se coronó en la Copa Vendimia Junior ITF que se jugó en el Mendoza Tenis Club.
Felipe González venció al uruguayo Felipe Vázquez y se coronó en la Copa Vendimia Junior ITF que se jugó en el Mendoza Tenis Club con la organización de la Federación Mendocina y la AAT.
El pampeano, finalista la semana pasada en el Nacional jugado también en Mendoza, se impuso al primer preclasificado de le categoría hasta 18 años por 6-4 y 6-2 coronando un par de semanas muy auspiciosos.
Paralelamente se jugó la final del cuadro femenino en la que la estadounidense Londyn Mc Cord, 4ta favorita, marcó claras diferencias ante la talentosa brasileña Clara Coura, de solo 14 años, El resultado fue elocuente; 6-3 y 6-0.
Mc Cord completó una gran semana con el título de dobles junto a su compatriota Scarlett Fagan. La pareja número 2 del cuadro le ganó en la final por un doble 6-4 a Luciana Luna de Perú y Zoe Doldan de Paraguay.
En el Andino se jugó la Copa Vendimia para las categorías hasta 14 y 16 años con puntos para el ranking sudamericano de la COSAT y allí sobresalió el mendocino Genaro Bartolucci.
El crédito local se coronó en el cuadro masculino hasta 16 años venciendo por un contundente 6-1 y 6-0 al peruano Valentino Mejía. Luego, en dobles, junto al también mendocino Tomás Alonso batieron en la final por 6-2 y 7-6 a la pareja número 2 formada por Theo Giúdici Gómez y Santiago Rivas.