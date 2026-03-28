Todos los campeones de la Copa Vendimia en el Andino y el Mendoza Tenis Club

Mc Cord completó una gran semana con el título de dobles junto a su compatriota Scarlett Fagan. La pareja número 2 del cuadro le ganó en la final por un doble 6-4 a Luciana Luna de Perú y Zoe Doldan de Paraguay.

Genaro Bartolucci brilló en el Andino por la Copa Vendimia

En el Andino se jugó la Copa Vendimia para las categorías hasta 14 y 16 años con puntos para el ranking sudamericano de la COSAT y allí sobresalió el mendocino Genaro Bartolucci.

Genaro Bartolucci Genaro Bartolucci con su equipo: Francisco Bahamonde, Agustín Tejada y Claudio Amigo.

El crédito local se coronó en el cuadro masculino hasta 16 años venciendo por un contundente 6-1 y 6-0 al peruano Valentino Mejía. Luego, en dobles, junto al también mendocino Tomás Alonso batieron en la final por 6-2 y 7-6 a la pareja número 2 formada por Theo Giúdici Gómez y Santiago Rivas.

Todos los campeones de la Copa Vendimia COSAT