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Marco Trungelliti, Mariano Navone y Román Burruchaga son finalistas en los ATP de Marruecos, Bucarest y Houston

En el ATP de Marrakech Marco Trungelliti sigue haciendo historia, mientras que Mariano Navone define en Bucarest y Román Burruchaga estará en su primera final en Houston.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Burruchaga jugará su primera final de ATP.

Burruchaga jugará su primera final de ATP.

Un verdadero sábado de gloria tuvo el tenis argentino ya que Marco Trungelliti (75) venció en dos sets al italiano-argentino Luciano Dardieri (21) y jugará la final en Marrakech; Mariano Navone derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp y es finalista en Rumania y Román Burruchaga (77) se sumó a la lista al alcanzar su primera definición en torneos de ATP.

El santiagueño Trungelliti venció a Dardieri (19°) por 6-4 y 7-6(2) y jugará este domingo la primera final de su carrera a sus 36 años. En la previa, al ganar la semifinal, se aseguró ser el tenista más veterano en entrar al Top 100 del ranking mundial de la ATP.

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Mariano Navone tuvo una batalla de más tres horas, levantando dos match points, para ganar y ser finalista del ATP 250 de Bucarest.

Mariano Navone tuvo una batalla de más tres horas, levantando dos match points, para ganar y ser finalista del ATP 250 de Bucarest.

Por su parte, lo de Mariano Navone en el ATP 250 de Bucarest fue más sufrido, ya que tuvo que batallar en tres sets, y todos en tie break, contra Van de Zandschulp para imponerse por 5-7, 7-6 (3) y 7-5, tras 3 horas y 31 minutos de partido.

Mariano Trungelliti define con Jodar el ATP 250 de Marrakech

Mariano Trungelliti, oriundo de Santiago del Estero superó al italo- argentino Luciano Dardieri en sets corridos y jugará la final el abierto marroquí contra el español Rafael Jodar (89°), que despachó a Camilo Ugo Carabelli (67) por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de partido.

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En un primer set con cinco quiebres, Trungelliti logró llevárselo en el décimo game con un parcial de 6-4. Ya en la segunda manga, a pesar de haber empezado sacando ventaja, el argentino terminó ganando el set y el partido en el tie break donde venció 7-6 (2) al ítalo-argentino.

Mariano Navone levantó dos match points y es finalista en Bucarest

El tenista argentino Mariano Navone (47) venció en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp (53°) y se clasificó a la final del ATP 250 de Bucarest. allí se medirá con el español Daniel Mérida, que se impuso 6-7(4), 6-3, 6-1 sobre el húngaro Fabian Marozsan.

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Navone sufrió el primer set ante el de los Países Bajos, que quebró de entrada, ganó el primer game de servicio sin perder un solo punto y mantuvo su saque. Si bien el bonaerense se acomodó en el 3-1 en contra, lo cierto es que Van de Zandschulp lo doblegó y se llevó la manga por 7-5.

El bonaerense volvió a sufrir en el inicio del segundo set y estiró esto hasta el 3-5 y con match point en contra. Sin embargo, desde ese entonces, el neerlandés no logró cerrar el partido y el argentino empezó a crecer, logrando ponerse 5-5 y terminar forzando una tercera manga en el tie break que ganó por 7-6(3).

En un tercer set que fue palo y palo entre el argentino y el neerlandés, el bonaerense se lo terminaría llevando con un 7-5 tras tres horas y media de partido.

Román Burruchaga es finalista en el ATP de Houston

Román Burruchaga (77) disputará la final del ATP 250 de Houston tras ganarle una semifinal argentina a Thiago Tirante (83) por un doble 6-1.

El rival del hijo de Jorge Burruchaga, en su primera final de ATP, saldrá del cruce entre los estadounidenses Frances Tiafoe (18) y Tommy Paul (21) .

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