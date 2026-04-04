Marco Trungelliti, Mariano Navone y Román Burruchaga son finalistas en los ATP de Marruecos, Bucarest y Houston

Mariano Trungelliti define con Jodar el ATP 250 de Marrakech

Mariano Trungelliti, oriundo de Santiago del Estero superó al italo- argentino Luciano Dardieri en sets corridos y jugará la final el abierto marroquí contra el español Rafael Jodar (89°), que despachó a Camilo Ugo Carabelli (67) por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de partido.

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Marco Trungelliti (36 años y 2 meses) se convirtió en el finalista debutante de mayor edad en la historia del circuito ATP.



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En un primer set con cinco quiebres, Trungelliti logró llevárselo en el décimo game con un parcial de 6-4. Ya en la segunda manga, a pesar de haber empezado sacando ventaja, el argentino terminó ganando el set y el partido en el tie break donde venció 7-6 (2) al ítalo-argentino.

Mariano Navone levantó dos match points y es finalista en Bucarest

El tenista argentino Mariano Navone (47) venció en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp (53°) y se clasificó a la final del ATP 250 de Bucarest. allí se medirá con el español Daniel Mérida, que se impuso 6-7(4), 6-3, 6-1 sobre el húngaro Fabian Marozsan.

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Navone fights off match points to defeat Van De Zandschulp 5-7 7-6 7-5 and secures his place in the final!#TiriacOpen2026 pic.twitter.com/CgSUHrQcFf — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026

Navone sufrió el primer set ante el de los Países Bajos, que quebró de entrada, ganó el primer game de servicio sin perder un solo punto y mantuvo su saque. Si bien el bonaerense se acomodó en el 3-1 en contra, lo cierto es que Van de Zandschulp lo doblegó y se llevó la manga por 7-5.

El bonaerense volvió a sufrir en el inicio del segundo set y estiró esto hasta el 3-5 y con match point en contra. Sin embargo, desde ese entonces, el neerlandés no logró cerrar el partido y el argentino empezó a crecer, logrando ponerse 5-5 y terminar forzando una tercera manga en el tie break que ganó por 7-6(3).

En un tercer set que fue palo y palo entre el argentino y el neerlandés, el bonaerense se lo terminaría llevando con un 7-5 tras tres horas y media de partido.

Román Burruchaga es finalista en el ATP de Houston

Román Burruchaga (77) disputará la final del ATP 250 de Houston tras ganarle una semifinal argentina a Thiago Tirante (83) por un doble 6-1.

El rival del hijo de Jorge Burruchaga, en su primera final de ATP, saldrá del cruce entre los estadounidenses Frances Tiafoe (18) y Tommy Paul (21) .