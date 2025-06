Las emotivas palabras de Carlos Alcaraz a su rival luego de clasificar en primera ronda de Wimbledon

La tarea del murciano no es sencilla: deberá defender su título de Wimbledon con deportistas que tienen diferentes estilos de juego y que deseas sacarle la corona a un tenista que está demostrando que quiere ser número uno del mundo.

Aunque en la previa todo indicaba que se trataría de un partido donde no iba a producirse sobresaltos, Fabio Fognini demostró un gran papel donde lejos dejó las sensaciones de que se trataba de un atleta que está cerca de su retiro.

"Solo le dije que tengo un gran respeto por él. Es el mejor. Definitivamente tengo un gran respeto hacia él. Todo lo que ha hecho en su carrera, lo que ha hecho hoy. Me encanta verle jugar", comenzó explicando el tenista español.

Estoy encantado de haber compartido una vez más pista con él , de haber compartido los vestuarios, el torneo con él.

"Es increíble. Le tengo un gran respeto", continuó Carlos Alcaraz en conferencia de prensa.

Carlos Alcaraz - Fabio Fognini.jpg El italiano se llevó todos los aplausos.

El temor de la posibilidad de quedar eliminado

Carlos Alcaraz también se refirió a la posibilidad de perder de manera abrupta: "No he pensado en qué pasa. Cuando ves a tu rival jugar de la manera que estaba jugando, sobre todo en el cuarto set, ha habido un momento en el que no sabía qué hacer. Notaba que estaba jugando a un buen nivel y aun así me ha pasado por encima totalmente".

"Es complicado estar tranquilo y estar calmado y que van a cambiar las tornas.

"Pero en ningún momento he pensado en qué va a pasar o qué pasa si pierdo. Esto es tenis y puede pasar cualquier cosa. Hemos visto a grandes jugadores perder en primera ronda y no pasa absolutamente nada", concluyó el número 2 del mundo.

Por su lado, el italiano expresó: "La verdad es que me emocioné muchísimo. Lloré en el vestuario. Porque, como dije, no esperaba jugar cinco sets contra él. Por cómo venía aquí, sin expectativas. Desde que empecé el año después de la lesión, estaba jugando muy mal".

"No gané muchos partidos. No hay mejor manera de jugar en esta pista que con un gran campeón al que respeto mucho, y con su equipo, porque los conozco muy bien", manifestó Fabio Fognini de 38 años.