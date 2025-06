Francisco Cerúndolo tropezó con Nuno Borges y se despidió en primera ronda de Wimbledon: qué argentinos siguen en carrera

Cerúndolo comenzó muy bien el primer set y mostró un buen nivel de juego. Sin embargo, el argentino no pudo sostenerlo en el segundo set y para el tercero la historia fue diferente.

Con varios errores no forzados del argentino, la tercera manga se fue al tie break y Borges con su buen servicio logró imponerse. De más a menos, Cerúndolo terminó de potenciar su mal momento en el cuarto set y no pudo volver a hacer pie en el partido. En el final no ganó ni un game y se despidió de Wimbledon. Nuno Borges se medirá con el ganador del duelo entre Dusan Lajovic y el local Billy Harris.