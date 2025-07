“Es algo con lo que llevo lidiando muchos años, la parte baja de la zona izquierda de la espalda. Puede ser una lesión muy delicada”, explicó a la hora de puntualizar en qué sector de su cuero siente la carga física.

Sobre el mismo tema, Tsitsipas añadió: “Siento que me he quedado sin respuestas. No sé. Lo he intentado todo. He hecho un trabajo increíble con mi estado físico. He hecho un trabajo increíble con mi fisioterapia, así que he maximizado todo lo que he podido hacer. Ahora no tengo ninguna respuesta. No sé qué hacer".

“Probablemente sea la situación más difícil a la que me he enfrentado nunca, porque es un problema continuo que no parece que vaya a desaparecer ni a atenuarse. Yo mismo, como persona, tengo un límite en algún momento, así que definitivamente tendré que tener una respuesta final sobre si quiero hacer ciertas cosas o no en los próximos dos meses”, completó tras ser eliminado en la primera ronda de Wimbledon.

Stefanos Tsitsipas (2).jpg El griego habló de su presente.

Para finalizar, Tsitsipas sentenció: “Va a ser duro, pero si veo que sigue de esta manera, no tiene sentido competir. Si no estoy sano, si la salud no está ahí, entonces toda tu vida tenística se vuelve miserable”.