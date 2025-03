Tenis internacional

La Copa Vendimia define a sus campeones en el Hípico y el Andino Tenis Club

Este sábado se jugarán las finales de la Copa Vendimia tanto en el ITF J100 Sub 18 que se está disputando en el Club Hípico, como en el certamen COSAT para Sub 14 y Sub 16 en las canchas del Andino.