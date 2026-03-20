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Facundo Pereyra se coronó campeón del Nacional de menores en el Mendoza Tenis Club

Culminó en el Mendoza TC y el Andino el primer Nacional de menores de la temporada y el mendocino Facundo Pereyra se dio el gusto de festejar en casa.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Pereyra brilló en el club donde se entrena día a día.

Pereyra brilló en el club donde se entrena día a día.

Culminó en las canchas del Mendoza Tenis Club y Andino la disputa del primer Nacional de menores de la temporada y el mendocino Facundo Pereyra se dio el gusto de festejar en casa en la categoría hasta 18 años.

En la final, el promisorio tenista local batió a Felipe González, de La Pampa, por 6 2 y 6-3 coronando una gran semana ya que también fue finalista en dobles.

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Pereyra y González jugaron la final y luego se unieron en el dobles.

Pereyra y González jugaron la final y luego se unieron en el dobles.

"La sensación es muy buena porque es muy lindo ganar acá en tu club. Porque te vienen a ver todos los que te quieren", dijo el joven tenista que durante la semana superó a 3 de los primeros 7 preclasificados del torneo.

"Fue un poco una sorpresa porque yo esperaba llegar a la final que era muy complicada, pero la pudimos sacar adelante", expresó Pereyra quien la semana próximo afrontará también en Mendoza la tradicional Copa Vendimia, el torneo que otorga puntos para el ranking mundial junior: "El objetivo también es pelear por estar cerca de la final aunque es un nivel más alto".

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Sin otro apoyo económico que el de su familia, Facu Pereyra contó cuáles son sus planes para las próximas semanas: "Estoy terminando de planificar todavía algunas giras, esta es la primera del año pero con este Nacional gané un wild card a la qualy de un Future (torneos de mayores con puntos para el ranking). La idea es jugar acá en Argentina y también afuera, en Paraguay, dos semanitas de ITF y así. La idea es jugar torneos ITF pero también meter algún Future", dijo el pupilo de Francisco Bahamonde, Agustín Tejada y el PF Claudio Amigo, quien también destacó a sus compañeros como "Genaro Bartolucci, Lucio Serrani y muchos más".

Otras finales del Nacional de menores jugado en Mendoza

  • Varones 12: Santiago Chacur (Buenos Aires) a Agustín Berlocq (Buenos Aires) 6-3 y 6-1
  • Damas 12: Emilia Dellavedoda (Concepción del Uruguay) a Brunella Demarchi (Buenos Aires) 6-2 y 6-1
  • Varones 14: Facundo Leiva (Reconquista) a Lucio Guarasci (Buenos Aires) 7-5 y 6-3
  • Damas 14: Mora Díaz (Buenos Aires) a Matilde Werle (Buenos Aires) 6-3 y 6-3
  • Varones 16: Máximo Cataldi (Chivilcoy) a Tomás Alonso (Mendoza) 6-1 y 6-1
  • Mujeres 16: Agustina Tarantola (Olavarría) a Danna Rey Buenos Aires) 7-5 y 6-1
  • Mujeres 18: Abril Pajello (Río Cuarto) a Valentina Lloret (Mendoza) 6-0 y 6-1

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