Facundo Pereyra se coronó campeón del Nacional de menores en el Mendoza Tenis Club

Culminó en las canchas del Mendoza Tenis Club y Andino la disputa del primer Nacional de menores de la temporada y el mendocino Facundo Pereyra se dio el gusto de festejar en casa en la categoría hasta 18 años.
Culminó en el Mendoza TC y el Andino el primer Nacional de menores de la temporada y el mendocino Facundo Pereyra se dio el gusto de festejar en casa.
Culminó en las canchas del Mendoza Tenis Club y Andino la disputa del primer Nacional de menores de la temporada y el mendocino Facundo Pereyra se dio el gusto de festejar en casa en la categoría hasta 18 años.
En la final, el promisorio tenista local batió a Felipe González, de La Pampa, por 6 2 y 6-3 coronando una gran semana ya que también fue finalista en dobles.
"La sensación es muy buena porque es muy lindo ganar acá en tu club. Porque te vienen a ver todos los que te quieren", dijo el joven tenista que durante la semana superó a 3 de los primeros 7 preclasificados del torneo.
"Fue un poco una sorpresa porque yo esperaba llegar a la final que era muy complicada, pero la pudimos sacar adelante", expresó Pereyra quien la semana próximo afrontará también en Mendoza la tradicional Copa Vendimia, el torneo que otorga puntos para el ranking mundial junior: "El objetivo también es pelear por estar cerca de la final aunque es un nivel más alto".
Sin otro apoyo económico que el de su familia, Facu Pereyra contó cuáles son sus planes para las próximas semanas: "Estoy terminando de planificar todavía algunas giras, esta es la primera del año pero con este Nacional gané un wild card a la qualy de un Future (torneos de mayores con puntos para el ranking). La idea es jugar acá en Argentina y también afuera, en Paraguay, dos semanitas de ITF y así. La idea es jugar torneos ITF pero también meter algún Future", dijo el pupilo de Francisco Bahamonde, Agustín Tejada y el PF Claudio Amigo, quien también destacó a sus compañeros como "Genaro Bartolucci, Lucio Serrani y muchos más".