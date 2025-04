El Masters de Madrid se vio paralizado por un histórico apagón en Europa: qué sucederá con el certamen

apagon españa.jfif Un fuerte apagón afectó a una región de Europa.

El corte energético no solo afectó a España, sino también a Portugal, el sur de Francia y algunas regiones de Países Bajos y Bélgica. Aunque aún se investigan las causas exactas del incidente, los informes preliminares señalan que se trata de un evento de magnitud inédita en el continente. Lo que se busca esclarecer es si se trata de un ciberataque.

Hasta el momento de la interrupción, se habían disputado algunos partidos del cuadro masculino, como el de Grigor Dimitrov ante Jacob Fearnley (se suspendió sobre el final) y el de Damir Dzumhur vs. Matteo Arnaldi (ganó el italiano), mientras otros encuentros como Stefanos Tsitsipas vs. Lorenzo Musetti, Cameron Norrie vs. Gabriel Diallo y Alex de Miñaur vs. Denis Shapovalov estaban programados para más tarde en el día.

La organización del sigue informando a través de canales oficiales sobre la evolución de la situación. Se espera que una vez solucionado el problema eléctrico, la jornada pueda continuar, aunque no se descarta que haya reprogramaciones si el corte se extiende.

suspension masters de madrid.jpg El anuncio de suspensión por parte de la organización del Masters de Madrid.

Masters de Madrid: partidos individuales masculinos del lunes 28 de abril (pendientes o suspendidos)

Grigor Dimitrov (BUL) vs. Jacob Fearnley (GBR): 6-4, 5-4 (suspendido)

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Lorenzo Musetti (ITA)

Cameron Norrie (GBR) vs. Gabriel Diallo (CAN)

Frances Tiafoe (USA) vs. Alexandre Muller (FRA)

Alex de Miñaur (AUS) vs. Denis Shapovalov (CAN)

Karen Khachanov (RUS) vs. Tommy Paul (USA)

Jack Draper (USA) vs. Matteo Berrettini (ITA)

Damir Dzumhur (BIH) vs. Matteo Arnaldi (ITA): 3-5, 4-6 (finalizado)

Resultados de los argentinos en el Masters de Madrid

En la jornada de ayer del Masters 1000 de Madrid hubo buenas y malas noticias para los argentinos. En lo positivo, Francisco Cerúndolo sigue en carrera luego de derrotar a su compatriota Francisco Comesaña en 32avos de final. Su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, se quedó con la noticia negativa del domingo al caer con Daniil Medvedev por un doble 6-2.

Cabe recordar que Tomás Etcheverry cayó ante el italiano Lorenzo Musetti en la ronda previa, al igual que Sebastián Báez ante Damir Dzumhur. Mariano Navone, por su parte, fue derrotado por el estadounidense Ben Shelton; mientras que Camilo Ugo Carabelli cayó en primera ronda ante el australiano Christopher O'Connell.