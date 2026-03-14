Seis Naciones: Francia se coronó campeón con un penal sobre la hora

Embed - HIGHLIGHTS | Ireland v Scotland | Triple crown won and the championship hopes remain alive!

Pese a que no lograron el Grand Slam venciendo en todos los partidos los franceses celebraron su segundo título consecutivo algo que no conseguían desde hace 19 años.

En un torneo tan parejo como irregular los irlandeses habían perdido las dos primeras fechas ante Italia y Francia, pero terminaron ganando la Triple Corona (se le concede al equipo británico que vence a los otros 3) y acariciando el título.

En el otro partido de la jornada final Gales quebró una larga mala racha y se salvó de la Cuchara de Madera (por perder todos los partidos) al vencer por 31 a 17 a Italia que había tenido un gran torneo pero terminó sufriendo una derrota para algunos inesperada.

Embed - HIGHLIGHTS | Wales v Italy | The streak is over! A huge performance and epic battle!

Todos los equipos del Seis Naciones serán rivales de Los Pumas este año en el nuevo Nations Championship.

Las posiciones finales del Seis Naciones