Seis Naciones: Francia se coronó campeón con un penal sobre la hora

Francia, con un penal de Thomas Ramos en la última jugada, le ganó a Inglaterra 48 a 46 y se coronó campeón del Seis Naciones, el torneo que reúne a las potencias del rugby europeo.
Francia, con un penal de Thomas Ramos en la última jugada, le ganó a Inglaterra y se coronó campeón del Seis Naciones.
Francia, con un penal de Thomas Ramos en la última jugada, le ganó a Inglaterra 48 a 46 y se coronó campeón del Seis Naciones, el torneo que reúne a las potencias del rugby europeo.
En el Stade de France, los ingleses estuvieron a segundos de amargarle la fiesta a los galos en el 120 aniversario del primer partido entre ambos seleccionados. Sin embargo, un penal de Ramos en la última pelota le dio la victoria y el campeonato a los dueños de casa.
Francia, vestido de celeste para la ocasión, había ganado sus 3 primeros partidos, pero la semana pasada había perdido con Escocia (50-40) y por eso necesitaba ganar este sábado ante los ingleses (venían de 3 derrotas seguidas) para no resignar el título a manos de Irlanda que le había ganado previamente a los escoceses, en Dublín, por 43 a 21.
Pese a que no lograron el Grand Slam venciendo en todos los partidos los franceses celebraron su segundo título consecutivo algo que no conseguían desde hace 19 años.
En un torneo tan parejo como irregular los irlandeses habían perdido las dos primeras fechas ante Italia y Francia, pero terminaron ganando la Triple Corona (se le concede al equipo británico que vence a los otros 3) y acariciando el título.
En el otro partido de la jornada final Gales quebró una larga mala racha y se salvó de la Cuchara de Madera (por perder todos los partidos) al vencer por 31 a 17 a Italia que había tenido un gran torneo pero terminó sufriendo una derrota para algunos inesperada.
Todos los equipos del Seis Naciones serán rivales de Los Pumas este año en el nuevo Nations Championship.