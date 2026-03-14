Inicio Ovación Rugby Seis Naciones
Rugby internacional

Seis Naciones: Francia se coronó campeón con un penal sobre la hora

Francia, con un penal de Thomas Ramos en la última jugada, le ganó a Inglaterra y se coronó campeón del Seis Naciones.

Por UNO
Francia es campeón del Seis Naciones otra vez.

Francia es campeón del Seis Naciones otra vez.

Francia, con un penal de Thomas Ramos en la última jugada, le ganó a Inglaterra 48 a 46 y se coronó campeón del Seis Naciones, el torneo que reúne a las potencias del rugby europeo.

En el Stade de France, los ingleses estuvieron a segundos de amargarle la fiesta a los galos en el 120 aniversario del primer partido entre ambos seleccionados. Sin embargo, un penal de Ramos en la última pelota le dio la victoria y el campeonato a los dueños de casa.

Embed - HIGHLIGHTS | France v England | The Six Nations champions are crowned in a 90-point screamer!

Francia, vestido de celeste para la ocasión, había ganado sus 3 primeros partidos, pero la semana pasada había perdido con Escocia (50-40) y por eso necesitaba ganar este sábado ante los ingleses (venían de 3 derrotas seguidas) para no resignar el título a manos de Irlanda que le había ganado previamente a los escoceses, en Dublín, por 43 a 21.

Embed - HIGHLIGHTS | Ireland v Scotland | Triple crown won and the championship hopes remain alive!

Pese a que no lograron el Grand Slam venciendo en todos los partidos los franceses celebraron su segundo título consecutivo algo que no conseguían desde hace 19 años.

En un torneo tan parejo como irregular los irlandeses habían perdido las dos primeras fechas ante Italia y Francia, pero terminaron ganando la Triple Corona (se le concede al equipo británico que vence a los otros 3) y acariciando el título.

En el otro partido de la jornada final Gales quebró una larga mala racha y se salvó de la Cuchara de Madera (por perder todos los partidos) al vencer por 31 a 17 a Italia que había tenido un gran torneo pero terminó sufriendo una derrota para algunos inesperada.

Embed - HIGHLIGHTS | Wales v Italy | The streak is over! A huge performance and epic battle!

Todos los equipos del Seis Naciones serán rivales de Los Pumas este año en el nuevo Nations Championship.

Las posiciones finales del Seis Naciones

  • Francia 21
  • Irlanda 19
  • Escocia 18
  • Italia 9
  • Inglaterra 8
  • Gales 6

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas