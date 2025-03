Murió Alex Wyllie, la leyenda de los All Blacks que dirigió a Los Pumas en el Mundial de 1999

wyllie 3.jpg

"Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de la leyenda de los All Blacks, Alex Grizz Wyllie, el All Black 688", indicaron las redes sociales del seleccionado de Nueva Zelanda.

"Wyllie jugó para los All Blacks de 1970 a 1973 y luego entrenó al equipo de 1987 a 1991. Además, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 1986 por sus servicios al rugby" destacó la publicación.

"Nuestros pensamientos están con los seres queridos de la leyenda de los All Blacks, Alex "Grizz" Wyllie (All Black 688), una de las figuras más veneradas del rugby neocelandés. Su liderazgo, tenacidad y pasión contribuyeron a forjar a los All Blacks e inspirar a generaciones de jugadores y aficionados. Descansa en paz, Grizz", indicó la Unión de Nueva Zelanda.

El legado de Alex Wyllie en Los Pumas

Consagrado en su país, Alex Wyllie colaboró con Los Pumas en 1992 y en 1996 se sumó a la estructura de los seleccionados nacionales para hacer un aporte invalorable en cuanto a la disciplina y la forma de prepararse en la transición del amateurismo al profesionalismo.

La crisis interna en la previa del Mundial 99 lo dejó solo al mando de Los Pumas y su experiencia fue clave para que ese equipo logre una actuación histórica.