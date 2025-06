Los Pumitas debutan con Gales en el Mundial M20 de Italia: cuándo juegan y adónde verlo

La primera fecha del Mundial M20 se completará con otros cinco encuentros ya que en Verona jugarán previamente Inglaterra vs. Escocia (10.30) y Francia vs. España (13). Mientras que en Calvisano lo harán Australia vs. Sudáfrica (10.30); Irlanda vs. Georgia (13) y Nueva Zelanda vs. Italia (15.30).

Otaño Pumitas Jerónimo Otaño, de Los Tordos, será uno de los suplentes ante Gales.

En la previa del debut, Carlos Mohapp, entrenador asistente, resaltó: “A los chicos se los ve que están con muchas ganas, la preparación viene saliendo como lo planificamos y esto les genera mucha confianza a los chicos. Gales es un rival durísimo, pero nuestras formaciones fijas y el juego con pelota van a ser claves para poder dominar el partido”.

La formación de Los Pumitas para el debut ante Gales

RODRIGUEZ, Juan Ignacio (Liceo)

LEDESMA AROCENA, Tadeo (SIC)

RAPETTI, Tomás (Alumni)

DUCLOS, Tomás (Los Tordos)

GARCÍA IANDOLINO, Álvaro (Los Tordos)

DANDE, Tomás (Huirapuca)

NEYRA, Santiago (Alumni)

GARCÍA CAMPOS, Agustín (Regatas BV)

CORLETO, Félix (CUBA)

BENEDIT, Rafael (CUBA)

LESCANO, Bautista (CAE)

LEDESMA, Felipe (capitán) (SIC)

COLL, Pedro (Tigres RC)

SILVA, Timoteo (SIC)

SENILLOSA, Pascal (Hindú)

Suplentes

OTAÑO, Jerónimo (Los Tordos RC)

CORREA, Diego (CAE)

GALVÁN, Gael (Pucará)

FREIRIA, Valentino (Mariano Moreno)

STOREY, Pampa (CASI)

GRIFFO, Fabricio (Palermo Bajo)

FERNANDEZ MIRANDA, Ramón (Hindú)

VIEYRA, Aquiles (Alumni)

El fixture de Los Pumitas en el Mundial M20

Domingo 29 de junio: 15:30 h* – vs Gales

Viernes 4 de julio: 15:30 h* vs España

Miércoles 9 de julio: 15:30h* – vs Francia

*Los partidos están con horario argentino.