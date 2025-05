Los Pumitas, con cuatro mendocinos, no pudieron con Sudáfrica en el Rugby Championship M20

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1917951755716829649&partner=&hide_thread=false TRYYY DE LOS PUMITAAS



Fulbito argentino y Pascal Senillosa llegó al try para el conjunto albiceleste.



Mirá todo el #Rugby Championship M20 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/GaetbbZ9tO — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 1, 2025

Los Pumitas hicieron un muy buen primer tiempo y se fueron al descanso en ventaja (20-15) gracias a los tries de Pascal Senillosa y Bautista Lescano, mientras que el apertura Rafael Benedit agregó ambas conversiones y dos penales.

TRYAZO DE LOS PUMITAS



Argentina llevó la pelota a la punta para que Baustista Lescano defina con una gran maniobra a pura velocidad.



Mirá todo el Rugby Championship M20 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/KRuhhDV3LY — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 1, 2025

En el arranque del complemento el capitán Felipe Ledesma estiró la ventaja (25-15) con un gran try, pero los Junior Springboks respondieron de manera contundente (se destacó el medio scrum Fead con dos tries) y con buen aporte de sus reservas marcaron 3 tries consecutivos para dar vuelta el resultado y soportar los embates finales de Argentina en busca de alcanzar el punto bonus defensivo.

¡Los Pumitas no te perdonan!



Felipe Ledesma definió una jugada colectiva espectacular del conjunto argentino.



Mirá todo el Rugby Championship M20 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/gOTGaaIRgk — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 1, 2025

El Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2025

Fecha 1

Nueva Zelanda 29 - Australia 29

Argentina 25 - Sudáfrica 36

Fecha 2 – 6 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h

Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 11 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino.