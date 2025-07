Los Pumas vs. Inglaterra, en La Plata: día, hora, TV y formaciones

Del lado de Inglaterra, aunque no están los jugadores afectados a los British Lions en su gira por Australia, Steve Borthwick anunció un equipo poderosísimo encabezado por el hooker Jamie George (101 tests) y el apertura George Ford quien jugará su partido internacional número 100.

El quince inicial incluye figuras como el full back Freddie Steward y los terceras líneas Ben Curry y Sam Underhill además de dos debutantes como el centro Seb Atkinson y el wing Will Muir, mientras que entre los suplentes Guy Pepper podría debutar.

Inglaterra rugby

"Estamos emocionados de jugar en Argentina y ponernos a prueba. Tras vencer a los British Lions en Dublín, llegan a esta serie como favoritos y sabemos que será un gran reto", admitió el head coach inglés.

Las formaciones

Los Pumas:.Mayco Vivas, Julián Montoya (c) y Pedro Delgado; Pedro Rubiolo y Lucas Paulos; Juan Martín González, Pablo Matera y Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carretas; Santiago Cordero, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Benjamín Elizalde. Reservas: Bautista Bernasconi, Thomas Gallo, Francisco Coria, Santiago Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Inglaterra: Fin Baxter, Jamie George (c) y Joe Heyes; Charlie Ewels y Alex Coles; Ben Curry, Sam Underhill y Tom Willis; Ben Spencer y George Ford; Will Muir, Seb Atkinson, Henry Slade, Tom Roebuck y Freddie Steward. Reservas: The Dan, Rodd Bevan, Asher Opoku Fordjour, Chandler Cunningham South, Guy Pepper, Alex Dombrandt, Jack Van Poortvliet y Cadan Murley.

Lo que viene para Los Pumas en la temporada 2025