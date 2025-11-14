Los Pumas jugarán ante Escocia con Rodrigo Isgró de titular y Juan Martín González en su test match número 50

El encuentro comenzará a las 12:10 de nuestro país (15:10 hora local), con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y será parte de la ventana internacional en la que los argentinos vienen de vencer a Gales en Cardiff (52-28) y los escoceses buscarán recuperarse de una derrota ante los All Blacks (25-17).

Gonzalez González llegará a 50 caps con Los Pumas.

Argentina y Escocia se enfrentaron en 25 oportunidades, con 12 triunfos para Los Pumas y 13 para los escoceses, aunque el seleccionado nacional no gana en Edimburgo desde 2009, cuando lo hizo por un ajustado 9-6.