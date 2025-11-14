Los Pumas jugarán ante Escocia con Rodrigo Isgró de titular y Juan Martín González en su test match número 50

Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González llegará a 50 partidos internacionales cuando Los Pumas jueguen este domingo 16 de noviembre ante Escocia, en el estadio de Murrayfield.
El encuentro comenzará a las 12:10 de nuestro país (15:10 hora local), con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y será parte de la ventana internacional en la que los argentinos vienen de vencer a Gales en Cardiff (52-28) y los escoceses buscarán recuperarse de una derrota ante los All Blacks (25-17).
Argentina y Escocia se enfrentaron en 25 oportunidades, con 12 triunfos para Los Pumas y 13 para los escoceses, aunque el seleccionado nacional no gana en Edimburgo desde 2009, cuando lo hizo por un ajustado 9-6.
Para ganar dos partidos seguidos en su tradicional gira de noviembre, algo que no ocurre desde 2014 (20-18 a Italia y 18-13 a Francia), Felipe Contepomi dispuso cinco cambios ya que Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía remplazarán en el quince inicial a Marcos Kremer, Pablo Matera, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.
Además, en el banco de suplentes se destacan los retornos de Efraín Elías y Francisco Coria, mientras que el cordobés Mallía y el mendocino González llegarán a los 50 encuentros internacionales con la camiseta de Los Pumas.
Suplentes