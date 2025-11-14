Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby internacional

Los Pumas jugarán ante Escocia con Rodrigo Isgró de titular y Juan Martín González en su test match número 50

Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González llegará a 50 partidos internacionales cuando Los Pumas jueguen este domingo ante Escocia, en el estadio de Murrayfield.

Por UNO
Isgró vuelve al equipo titular.

Isgró vuelve al equipo titular.

Rodrigo Isgró será titular y Juan Martín González llegará a 50 partidos internacionales cuando Los Pumas jueguen este domingo 16 de noviembre ante Escocia, en el estadio de Murrayfield.

El encuentro comenzará a las 12:10 de nuestro país (15:10 hora local), con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y será parte de la ventana internacional en la que los argentinos vienen de vencer a Gales en Cardiff (52-28) y los escoceses buscarán recuperarse de una derrota ante los All Blacks (25-17).

Gonzalez
González llegará a 50 caps con Los Pumas.

González llegará a 50 caps con Los Pumas.

Argentina y Escocia se enfrentaron en 25 oportunidades, con 12 triunfos para Los Pumas y 13 para los escoceses, aunque el seleccionado nacional no gana en Edimburgo desde 2009, cuando lo hizo por un ajustado 9-6.

Para ganar dos partidos seguidos en su tradicional gira de noviembre, algo que no ocurre desde 2014 (20-18 a Italia y 18-13 a Francia), Felipe Contepomi dispuso cinco cambios ya que Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía remplazarán en el quince inicial a Marcos Kremer, Pablo Matera, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Además, en el banco de suplentes se destacan los retornos de Efraín Elías y Francisco Coria, mientras que el cordobés Mallía y el mendocino González llegarán a los 50 encuentros internacionales con la camiseta de Los Pumas.

La formación de Los Pumas para jugar con Escocia

  • 1. VIVAS, Mayco
  • 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
  • 3. DELGADO, Pedro
  • 4. PETTI, Guido
  • 5. RUBIOLO, Pedro
  • 6. GRONDONA, Santiago
  • 7. GONZÁLEZ, Juan Martín
  • 8. OVIEDO, Joaquín
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • 10. PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • 11. CARRERAS, Mateo
  • 12. CHOCOBARES, Santiago
  • 13. MORONI, Matías
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo
  • 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio
  • 17. GALLO, Thomas
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
  • 19. ELÍAS, Efraín
  • 20. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
  • 21. MOYANO, Agustín
  • 22. CARRERAS, Santiago
  • 23. PICCARDO, Justo

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas