Todos los ganadores del Torneo Vendimia de golf en el Club de Campo Mendoza

El autor del mejor gross del certamen firmó una tarjeta de 71 golpes para los 18 hoyos del torneo auspiciado por Oscar David y jugado en el club de Guaymallén de manera paralela al Vendimia de polo.

vendimia golf 1

Rodrigo Sayavedra fue el ganador en primera categoría (0-11,3 index) con un score de 72 golpes y superando en el desempate a Diego Luna, quien lo igualó con 72 impactos.