Todos los ganadores del Torneo Vendimia de golf en el Club de Campo Mendoza

Una nueva edición del Torneo Vendimia de golf, uno de los más tradicionales de la región, se disputó en la cancha del Club de Campo Mendoza y el mejor score de la jornada fue de Facundo González Villanueva.
Una nueva edición del Torneo Vendimia de golf, uno de los más tradicionales de la región, se disputó en la cancha del Club de Campo Mendoza.
Una nueva edición del Torneo Vendimia de golf, uno de los más tradicionales de la región, se disputó en la cancha del Club de Campo Mendoza y el mejor score de la jornada fue de Facundo González Villanueva.
El autor del mejor gross del certamen firmó una tarjeta de 71 golpes para los 18 hoyos del torneo auspiciado por Oscar David y jugado en el club de Guaymallén de manera paralela al Vendimia de polo.
Rodrigo Sayavedra fue el ganador en primera categoría (0-11,3 index) con un score de 72 golpes y superando en el desempate a Diego Luna, quien lo igualó con 72 impactos.
Alejandro Sevilla (68) y Felipe Carracedo (65) se consagraron en las categorías 11,4-54 y Senior donde sus respectivos escoltas fueron Federico Vargas (72) y Maximiliano Hernández (66).
Finalmente, entre las damas, Laura Guisasola (71) y Julieta Yapur (65) se impusieron respectivamente a Beatriz Ofila (72) y Marcia Herrera (71) para ganar en las categorías primera y segunda.
También compitieron a 9 hoyos los menores con la consagración de Bautista Asencio (35) y las damas en las categorías Eagle y Albatros con los triunfos de Antonia Benenati (44) y Pilar Ortiz Maldonado (38).
Info y fotos: Club de Campo Mendoza.