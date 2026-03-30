Saltos Hípicos: Joaquín Somoza ganó la 5ª edición del Concurso Internacional de Alto Agrelo

En la prueba internacional CSI 1* realizada el sábado, clasificaron 13 binomios donde el jinete Joaquín Somoza abrazó también el primer puesto junto a Henry Jota Loho. El segundo y tercer puesto de esta apasionante prueba fue para Fernando Comune, del Club Hípico Argentino, que montó a sus compañeros Comme Ci Comme Ca y Cornet S Silva PS en dos recorridos.

polideportivo-saltos hipicos-Copa Casa David 2026-agrelo (1) Toda la plasticidad y estética de los saltos hípicos, disfrutados por numeroso público en Alto Agrelo.

María Florencia Caamaño ganó el Amateur Internacional

También dentro del encuentro, se desarrolló el campeonato de la categoría Amateur Internacional, donde jinetes de diversos países compitieron en la altura de 1 metro, consagrándose ganadora María Florencia Caamaño con Top Cassan, del Centro Ecuestre Haras Tonadita, de San Juan; el segundo lugar fue para Juan José Sánchez March y su yegua Chamiga, del Club Hípico Mendoza; mientras que el tercer lugar fue para Gonzalo Pagés y HCA Crusero, también del Club Hípico Mendoza.

polideportivo-saltos hipicos-Rubén David-Andrea Richardi Los anfitriones: Rubén David y Andrea Richardi.

Casa David fue el escenario de nivel mundial con impecable despliegue organizativo para el evento que fue la atracción del fin de semana en Mendoza,. Participaron concursantes de diversos clubes hípicos y establecimientos ecuestres de Argentina y también de países como Brasil, Chile, Colombia, Inglaterra, Canadá e Irlanda.

Destacadas fueron las participaciones del brasilero Alexander Stefan Dattelremer y la irlandesa Amelia Kent, en amateur (1,10 m) y tercera menor (1 m) respectivamente.

El certamen fue avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional que lo ha incorporado al circuito mundial de torneos de salto. De la actividad participaron jinetes de categorías Escuela Menor y Mayor, Children, Tercera, Amateur, Segunda, y Primera. Entre los premios entregados hubo sumas de dinero, monturas, botas, mandiles, espumantes y vinos, entre otros.

Fuente: Gacetilla de prensa y fotos del Concurso Internacional de Saltos de Casa David Wine & Horses