Saltos Hípicos: Joaquín Somoza ganó la 5ª edición del Concurso Internacional de Alto Agrelo

El jinete bonaerense Joaquín Somoza y su montado Henry Jota Loho se quedaron con el primer puesto del torneo de saltos hípicos que se desarrolló entre los viñedos y montañas de Luján de Cuyo, en la quinta edición del Concurso Internacional de Salto CSI 1*.
Joaquín Somoza. del Club Equus Fidei de Buenos Aires, se quedó con el primer puesto de la Copa Casa David 2026 y se consagró como ganador del campeonato que se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas en el haras Casa David Wine & Horses, ubicado en el distrito lujanino de Agrelo. La competencia fue fiscalizada por la Federación Ecuestre Argentina también quedó en manos del carismático campeón.
Los resultados del Concurso de Saltos Hípicos de Alto Agrelo
Joaquín Somoza tuvo un gran desempeño en la competencia de saltos de 1,40 mts, en primera categoría. Esta final consagró con el subcampeonato a Fernando Comune y su caballo Comme Ci Comme Ca, del Club Hípico Argentino; y en tercer lugar a Víctor Manuel Rico, junto a Santa Ana Caramelo, del Jockey Club Rafaela.
En la prueba internacional CSI 1* realizada el sábado, clasificaron 13 binomios donde el jinete Joaquín Somoza abrazó también el primer puesto junto a Henry Jota Loho. El segundo y tercer puesto de esta apasionante prueba fue para Fernando Comune, del Club Hípico Argentino, que montó a sus compañeros Comme Ci Comme Ca y Cornet S Silva PS en dos recorridos.
María Florencia Caamaño ganó el Amateur Internacional
También dentro del encuentro, se desarrolló el campeonato de la categoría Amateur Internacional, donde jinetes de diversos países compitieron en la altura de 1 metro, consagrándose ganadora María Florencia Caamaño con Top Cassan, del Centro Ecuestre Haras Tonadita, de San Juan; el segundo lugar fue para Juan José Sánchez March y su yegua Chamiga, del Club Hípico Mendoza; mientras que el tercer lugar fue para Gonzalo Pagés y HCA Crusero, también del Club Hípico Mendoza.
Casa David fue el escenario de nivel mundial con impecable despliegue organizativo para el evento que fue la atracción del fin de semana en Mendoza,. Participaron concursantes de diversos clubes hípicos y establecimientos ecuestres de Argentina y también de países como Brasil, Chile, Colombia, Inglaterra, Canadá e Irlanda.
Destacadas fueron las participaciones del brasilero Alexander Stefan Dattelremer y la irlandesa Amelia Kent, en amateur (1,10 m) y tercera menor (1 m) respectivamente.
El certamen fue avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional que lo ha incorporado al circuito mundial de torneos de salto. De la actividad participaron jinetes de categorías Escuela Menor y Mayor, Children, Tercera, Amateur, Segunda, y Primera. Entre los premios entregados hubo sumas de dinero, monturas, botas, mandiles, espumantes y vinos, entre otros.
Fuente: Gacetilla de prensa y fotos del Concurso Internacional de Saltos de Casa David Wine & Horses