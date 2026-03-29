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La CoMeDe distinguió en los Premios Llama Deportiva a los destacados de cada disciplina

La Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) distinguió con los Premios Llama a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas.

Por UNO
La terna de boxeo de los Premios Llama.

La terna de boxeo de los Premios Llama.

Foto: Martín Pravata/UNO

En el marco de la Feria del Deporte Mendocino, la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) distinguió con los Premios Llama a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas que formaron parte de esta tradicional fiesta del deporte.

En La Báscula de La nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, la entidad presidida por Humberto Pagano, reconoció a quiénes se destacaron durante el 2025 en unas 25 disciplinas deportivas.

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"Cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a al país en su disciplina o que hayan sido campeones argentinos en su modalidad", resaltó Pagano para dar una dimensión de los diferentes logros alcanzados por los nominados y quienes recibieron la estatuilla.

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Más allá de la entrega de los Premios Llama que se llevó a cabo este sábado, la feria continuará este domingo hasta las 16 con una propuesta centrada en la participación activa del público, exhibiciones en vivo, espacios interactivos y stands de federaciones y patrocinadores.

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Ausentes con aviso como Julián Santero y Julieta Benedetti, y campeones como El Diablo Arancibia, además de otras promesas del deporte de Mendoza recibieron sus merecidas distinciones entre la larga lista de nominados.

Los ganadores de los Premios Llama Deportiva 2026

Automovilismo: Julián Santero

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Bowling: Stella De Lucía.

Ciclismo: Julieta Benedetti

Taekwondo: Fernando Barcia

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Esquí: Chloé Genoud Basualdo

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Gimnasia artística: Delfina Estoco

Hockey social: Priscila Guiñazú

Deportes urbanos: Adriano Volpe

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Atletismo: Agustín Pinti

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Patinaje artístico: Camila Berluggia

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Básquetbol: Nazarena Arra

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Yoga Deportivo: Guadalupe Escudero

Musculación: Verónica Segura

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Softbol: Thiago Ribaudo

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Karate: Maitena Moreno Neira

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Boxeo: Ángel "el Diablo" Arancibia

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Esgrima: Genaro Ivars

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Bicicross: Agustín Galiotti

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Hockey en línea: Pilar Marengo

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Gimnasia aeróbica: Kevin Riveros

Hockey sobre patines: Pilar Abaid

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Beach Vóley: Victoria Sancer

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