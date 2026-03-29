La CoMeDe distinguió en los Premios Llama Deportiva a los destacados de cada disciplina

En el marco de la Feria del Deporte Mendocino, la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) distinguió con los Premios Llama a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas que formaron parte de esta tradicional fiesta del deporte.
La Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) distinguió con los Premios Llama a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas.
En el marco de la Feria del Deporte Mendocino, la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) distinguió con los Premios Llama a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas que formaron parte de esta tradicional fiesta del deporte.
En La Báscula de La nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, la entidad presidida por Humberto Pagano, reconoció a quiénes se destacaron durante el 2025 en unas 25 disciplinas deportivas.
"Cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a al país en su disciplina o que hayan sido campeones argentinos en su modalidad", resaltó Pagano para dar una dimensión de los diferentes logros alcanzados por los nominados y quienes recibieron la estatuilla.
Más allá de la entrega de los Premios Llama que se llevó a cabo este sábado, la feria continuará este domingo hasta las 16 con una propuesta centrada en la participación activa del público, exhibiciones en vivo, espacios interactivos y stands de federaciones y patrocinadores.
Ausentes con aviso como Julián Santero y Julieta Benedetti, y campeones como El Diablo Arancibia, además de otras promesas del deporte de Mendoza recibieron sus merecidas distinciones entre la larga lista de nominados.
Automovilismo: Julián Santero
Bowling: Stella De Lucía.
Ciclismo: Julieta Benedetti
Taekwondo: Fernando Barcia
Esquí: Chloé Genoud Basualdo
Gimnasia artística: Delfina Estoco
Hockey social: Priscila Guiñazú
Deportes urbanos: Adriano Volpe
Atletismo: Agustín Pinti
Patinaje artístico: Camila Berluggia
Básquetbol: Nazarena Arra
Yoga Deportivo: Guadalupe Escudero
Musculación: Verónica Segura
Softbol: Thiago Ribaudo
Karate: Maitena Moreno Neira
Boxeo: Ángel "el Diablo" Arancibia
Esgrima: Genaro Ivars
Bicicross: Agustín Galiotti
Hockey en línea: Pilar Marengo
Gimnasia aeróbica: Kevin Riveros
Hockey sobre patines: Pilar Abaid
Beach Vóley: Victoria Sancer