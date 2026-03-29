La CoMeDe distinguió en los Premios Llama Deportiva a los destacados de cada disciplina

En La Báscula de La nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, la entidad presidida por Humberto Pagano, reconoció a quiénes se destacaron durante el 2025 en unas 25 disciplinas deportivas.

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"Cada federación elige a sus mejores deportistas según sus propios criterios. Uno de los requisitos es que hayan representado a al país en su disciplina o que hayan sido campeones argentinos en su modalidad", resaltó Pagano para dar una dimensión de los diferentes logros alcanzados por los nominados y quienes recibieron la estatuilla.