Qué hacer si el auto pierde aceite y cómo limpiar las manchas con un truco casero

Por eso, hoy te explico qué deberías hacer cuando aparecen estas manchas tan comunes y cuál es la forma correcta de limpiar los goterones o círculos de aceite gracias a un truco casero y algunos ingredientes que probablemente tienes en casa.

¿Por qué el auto pierde aceite y qué hay que hacer para evitarlo?

Cuando un auto pierde aceite, hay muchas explicaciones o respuestas que pueden responder a este suceso. Normalmente, la pérdida de aceite se asocia con el motor, con un tapón suelto, un golpe, una fisura, un filtro mal colocado o con una pieza desgastada.

Es importante detectar una pérdida de aceite a tiempo. Este líquido es uno de los más importantes del auto y el encargado de lubricar las piezas móviles del motor, reducir la fricción, disipar el calor y evitar que las partes se desgasten.

Cuando se producen pérdidas de aceite o al motor le falta aceite, este comienza a trabajar de manera forzada y el deterioro de sus partes aumenta. Si no se arregla una fuga de aceite a tiempo, el motor puede perder rendimiento o sobrecalentarse.

aceite de auto manchas En el peor de los casos, el motor del auto se puede fundir.

Si encuentras una mancha de aceite en el suelo luego de estacionar el auto, sientes olor a quemado o la varilla medidora baja con mayor rapidez, es probable que tu motor esté en problemas.

¿Qué tienes que hacer? Primero, revisa el nivel de aceite con la varilla y completa con aceite si está bajo. Si sigue perdiendo, lleva el auto al taller para que lo revise un profesional y detecte la causa de la pérdida a tiempo.

Truco casero: cómo limpiar las manchas de aceite de auto

Para limpiar las manchas de aceite de auto que quedan en la cochera o el puente de la casa, solo necesitas un truco casero y algún producto absorbente.

Aunque no lo creas, usando un poco de arena para gato puedes absorber y eliminar las manchas. Eso sí, este truco casero es efectivo cuando la mancha es reciente.

arena de gato Deja que la arena de gato absorba la mancha de aceite de auto.

También puedes usar un poco de bicarbonato de sodio, talco de pies o maicena para absorber el aceite. Si la mancha es vieja, puedes optar por un desengrasante industrial.