Qué hacer si el auto pierde aceite y cómo limpiar las manchas con un truco casero

La limpieza, orden y revisión técnica del auto es de suma importancia para mantener el vehículo funcionando perfectamente, evitar problemas de suciedad y alargar la vida útil del auto.
Uno de los problemas de autos más frecuentes y comunes es la pérdida de aceite. Cuando esto ocurre, podemos detectar manchas en la cochera o en el puente de entrada que actúan como indicador y señal de que algo no anda del todo bien con nuestro auto.
Lo primero y principal es saber por qué aparecen estas manchas, qué nos están indicando y cómo debemos proceder para evitar daños en el auto. En segundo lugar, hay que conseguir algún truco casero para limpiar las manchas de aceite en el cemento, la calle o el garaje sin dejar marcas ni dañar la superficie.
Por eso, hoy te explico qué deberías hacer cuando aparecen estas manchas tan comunes y cuál es la forma correcta de limpiar los goterones o círculos de aceite gracias a un truco casero y algunos ingredientes que probablemente tienes en casa.
¿Por qué el auto pierde aceite y qué hay que hacer para evitarlo?
Cuando un auto pierde aceite, hay muchas explicaciones o respuestas que pueden responder a este suceso. Normalmente, la pérdida de aceite se asocia con el motor, con un tapón suelto, un golpe, una fisura, un filtro mal colocado o con una pieza desgastada.
Es importante detectar una pérdida de aceite a tiempo. Este líquido es uno de los más importantes del auto y el encargado de lubricar las piezas móviles del motor, reducir la fricción, disipar el calor y evitar que las partes se desgasten.
Cuando se producen pérdidas de aceite o al motor le falta aceite, este comienza a trabajar de manera forzada y el deterioro de sus partes aumenta. Si no se arregla una fuga de aceite a tiempo, el motor puede perder rendimiento o sobrecalentarse.
Si encuentras una mancha de aceite en el suelo luego de estacionar el auto, sientes olor a quemado o la varilla medidora baja con mayor rapidez, es probable que tu motor esté en problemas.
¿Qué tienes que hacer? Primero, revisa el nivel de aceite con la varilla y completa con aceite si está bajo. Si sigue perdiendo, lleva el auto al taller para que lo revise un profesional y detecte la causa de la pérdida a tiempo.
Truco casero: cómo limpiar las manchas de aceite de auto
Para limpiar las manchas de aceite de auto que quedan en la cochera o el puente de la casa, solo necesitas un truco casero y algún producto absorbente.
Aunque no lo creas, usando un poco de arena para gato puedes absorber y eliminar las manchas. Eso sí, este truco casero es efectivo cuando la mancha es reciente.
También puedes usar un poco de bicarbonato de sodio, talco de pies o maicena para absorber el aceite. Si la mancha es vieja, puedes optar por un desengrasante industrial.