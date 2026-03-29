Darío Franco arrancó su ciclo como entrenador de Gimnasia y Esgrima y debutará el viernes ante Vélez

Tras la salida de Ariel Broggi, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima, acordó la llegada de Darío Franco como entrenador del Lobo. El ciclo del nuevo DT comenzó en la mañana de este domingo con la práctica desarrollada en el estadio Víctor Legrotaglie. Con entusiasmo y expectativas renovadas, dirigió su primera práctica que fue a puertas cerradas.
Este lunes sería presentado oficialmente en conferencia de prensa.
Embed - Gimnasia y Esgrima de Mendoza on Instagram: "¡BIENVENIDO DARÍO FRANCO AL LOBO! El nuevo cuerpo técnico Gimnasia y Esgrima y el cuerpo médico quedarán conformados de la siguiente manera: Director técnico: Darío Franco. Primer ayudante de campo: Matías Leonel Ballini. Segundo ayudante de campo: Sebastián Gómez. Preparador físico 1: Nicolás Coluccini. Preparador físico 2: Fabián Dellagaspera. Entrenador de arqueros: Paolo Olivera. Analistas de video: Emiliano Loretti. Médicos: Carlos Bertona, José Yonzo, Matías Donati. Kinesiólogos: Maximiliano Miguel, Gonzalo Mañanet, Ignacio Muñoz. Nutricionistas: Fernanda Grosso, María Virginia Dueñas. Coordinadora: Yamila Correa ¡Éxitos! "
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El ex DT de Arsenal, tuvo el primer contacto con sus jugadores y comenzó a delinear su idea de cara al próximo desafío. El debut será este viernes , desde las 15 el Lobo jugará con el líder Vélez, por la fecha 13 del torneo Apertura, de la Liga Profesional.
Darío Franco tendrá pocos días para preparar el equipo para jugar ante el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, en su primer desafío.
Darío Franco asumió en un equipo donde tiene necesidades de sumar
Darío Franco que tiene una extensa trayectoria como entrenador afronta con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios. El Lobo hace siete partidos que no gana, en este torneo Apertura, tiene 9 puntos, se ubica en el puesto 13 en los 11 partidos disputados ganó 2, perdió seis y empató 3 y tiene de promedio 0,818.
Su última vez como DT de un equipo de Primera División fue cuando estuvo al frente de Aldosivi, en la temporada 2016-2017. Tras nueve años tiene la chance de volver a dirigir en Primera.
Darío Franco fue un referente como jugador
Darío Javier Franco, nació el 17 de enero de 1969 en Córdoba y tiene 57 años. Su carrera como jugador comenzó en Newell’s Old Boys en 1988, desde donde dio el salto al fútbol europeo con Real Zaragoza.
Luego desarrolló gran parte de su trayectoria en México, donde dejó una huella importante en clubes como Atlas y, especialmente, Monarcas Morelia.
Con la Selección argentina tuvo su momento más destacado en la Copa América de 1991, donde se consagró campeón bajo la conducción del Coco Alfio Basile y convirtió dos goles en la victoria 3 a 2 frente a Brasil.
Se identifica con el Loco Marcelo Bielsa
Franco tuvo el honor de ser dirigido por Bielsa en la primera experiencia profesional del Loco al mando de un equipo de Primera División. Juntos lograron un histórico campeonato y luego sus trayectorias se separaron. Actualmente, como DT, es uno de los máximos exponentes del Bielsismo.
Su trayectoria como entrenador
Morelia (México)
Estudiantes Tecos (México)
Atlas (México)
San Martín de San Juan
Instituto
Universidad de Chile
Aldosivi
Defensa y Justicia
Colón
San Luis (Chile)
Olmedo (Ecuador)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Deportivo Binacional (Perú)
Almirante Brown
Quilmes
Arsenal
Los partidos que tendrá Darío Franco
Viernes 3/4 a las 15 vs Vélez (L) Torneo Apertura
Miércoles 7/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina
Domingo 12/4 a las 15 vs Platense (V) Torneo Apertura
Lunes 20/4 a las 21.45 vs Lanús (L) Torneo Apertura
Domingo 26/4 a las 15 vs Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura