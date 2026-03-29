Darío Franco arrancó su ciclo como entrenador de Gimnasia y Esgrima y debutará el viernes ante Vélez

Darío Franco tendrá pocos días para preparar el equipo para jugar ante el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, en su primer desafío.

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Darío Franco asumió en un equipo donde tiene necesidades de sumar

Darío Franco que tiene una extensa trayectoria como entrenador afronta con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios. El Lobo hace siete partidos que no gana, en este torneo Apertura, tiene 9 puntos, se ubica en el puesto 13 en los 11 partidos disputados ganó 2, perdió seis y empató 3 y tiene de promedio 0,818.

Su última vez como DT de un equipo de Primera División fue cuando estuvo al frente de Aldosivi, en la temporada 2016-2017. Tras nueve años tiene la chance de volver a dirigir en Primera.

darío Franco Darío Franco fue un referente como jugador de la Selección.

Darío Franco fue un referente como jugador

Darío Javier Franco, nació el 17 de enero de 1969 en Córdoba y tiene 57 años. Su carrera como jugador comenzó en Newell’s Old Boys en 1988, desde donde dio el salto al fútbol europeo con Real Zaragoza.

Luego desarrolló gran parte de su trayectoria en México, donde dejó una huella importante en clubes como Atlas y, especialmente, Monarcas Morelia.

Con la Selección argentina tuvo su momento más destacado en la Copa América de 1991, donde se consagró campeón bajo la conducción del Coco Alfio Basile y convirtió dos goles en la victoria 3 a 2 frente a Brasil.

bielsa CON FRANCO Un joven Bielsa con Darío Franco a la izquierda y algunos otros nombres reconocidos: Gamboa, Pochettino y Berizzo. Foto: El Gráfico

Se identifica con el Loco Marcelo Bielsa

Franco tuvo el honor de ser dirigido por Bielsa en la primera experiencia profesional del Loco al mando de un equipo de Primera División. Juntos lograron un histórico campeonato y luego sus trayectorias se separaron. Actualmente, como DT, es uno de los máximos exponentes del Bielsismo.

Su trayectoria como entrenador

Morelia (México)

Estudiantes Tecos (México)

Atlas (México)

San Martín de San Juan

Instituto

Universidad de Chile

Aldosivi

Defensa y Justicia

Colón

San Luis (Chile)

Olmedo (Ecuador)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Deportivo Binacional (Perú)

Almirante Brown

Quilmes

Arsenal

Los partidos que tendrá Darío Franco