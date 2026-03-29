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Polémica en puerta

Boca debutará en la Copa Libertadores: ¿sin hinchas del Xeneize?

En Chile categorizaron el partido entre Boca y Universidad Católica como de "alto riesgo", por lo que no quieren la presencia de hinchas Xeneizes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca va en búsqueda de su séptima Copa Libertadores.

Boca va en búsqueda de su séptima Copa Libertadores.

El martes 7 de abril comenzará la ilusión de Boca Juniors ante la posibilidad de volver a gritar campeón de la Copa Libertadores en la búsqueda de la tan deseada séptima. El debut será frente a la Universidad Católica, en Chile, donde peligra la presencia de hinchas Xeneizes al ser considerado como un partido de "alto riesgo".

Al menos así lo consideró Catalina San Martín, la alcaldesa de Las Condes, comuna donde está ubicado el estadio Claro Arena perteneciente al conjunto chileno.

Claro Arena - Universidad Católica
El Claro Arena, donde Boca debutar&aacute; en la Copa Libertadores 2026.

El Claro Arena, donde Boca debutará en la Copa Libertadores 2026.

¿Boca va a Chile sin hinchas?

La alcaldesa de Las Condes elevó a las autoridades chilenas una solicitud donde expresó que el aforo para hinchas de Boca sea de 450 personas, un número significativamente inferior a las 2000 entradas que CONMEBOL sugiere en su reglamento. De esta manera comenzó la polémica porque en caso de así expresarlo la Universidad Católica hasta puede llegar a ser sancionada económicamente.

Sin embargo, desde la dirigencia del Xeneize no ven con buenos ojos que la cantidad de tickets sean 450 por lo que tomaron una decisión tajante: "Nos vamos a basar en el reglamento. 2000 o nada".

Frente a esto CONMEBOL puede solicitar al conjunto chileno un cambio de sede con el objetivo que le puedan ofrecer más entradas a los hinchas de Boca, algo que sería justo ya que seguirían el lineamiento del reglamento del organismo internacional.

Catalina San Martín Cavada
La alcaldesa de Las Condes no quiere que asistan a la cancha 2000 hinchas de Boca.

La alcaldesa de Las Condes no quiere que asistan a la cancha 2000 hinchas de Boca.

El antecedente más reciente y crudo fue el enfrentamiento que llevaron adelante hinchas de la Universidad de Chile con los de Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana donde hubo heridos, destrozos y más de 300 detenidos.

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Boca tiene la oportunidad de sumar una nueva Copa Libertadores, la primera de Juan Rom&aacute;n Riquelme como presidente.

Boca tiene la oportunidad de sumar una nueva Copa Libertadores, la primera de Juan Román Riquelme como presidente.

El debut de Boca en la Copa Libertadores

Boca será parte del Grupo D junto a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona SC (Ecuador). El fixture del Xeneize será el siguiente:

Fecha 1: martes 7 de abril - visitante vs. Universidad Católica.

Fecha 2: martes 14 de abril - local vs. Barcelona SC.

Fecha 3: martes 28 de abril - visitante vs. Cruzeiro.

Fecha 4: martes 5 de mayo - visitante vs. Barcelona SC.

Fecha 5: martes 18 de mayo - local vs. Cruzeiro.

Fecha 6: jueves 28 de mayo - local vs. Universidad Católica.

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