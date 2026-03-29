Boca debutará en la Copa Libertadores: ¿sin hinchas del Xeneize?

Sin embargo, desde la dirigencia del Xeneize no ven con buenos ojos que la cantidad de tickets sean 450 por lo que tomaron una decisión tajante: "Nos vamos a basar en el reglamento. 2000 o nada".

Frente a esto CONMEBOL puede solicitar al conjunto chileno un cambio de sede con el objetivo que le puedan ofrecer más entradas a los hinchas de Boca, algo que sería justo ya que seguirían el lineamiento del reglamento del organismo internacional.

Catalina San Martín Cavada La alcaldesa de Las Condes no quiere que asistan a la cancha 2000 hinchas de Boca.

El antecedente más reciente y crudo fue el enfrentamiento que llevaron adelante hinchas de la Universidad de Chile con los de Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana donde hubo heridos, destrozos y más de 300 detenidos.

juan-roman-riquelme-boca Boca tiene la oportunidad de sumar una nueva Copa Libertadores, la primera de Juan Román Riquelme como presidente.

El debut de Boca en la Copa Libertadores

Boca será parte del Grupo D junto a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona SC (Ecuador). El fixture del Xeneize será el siguiente:

Fecha 1: martes 7 de abril - visitante vs. Universidad Católica.

Fecha 2: martes 14 de abril - local vs. Barcelona SC.

Fecha 3: martes 28 de abril - visitante vs. Cruzeiro.

Fecha 4: martes 5 de mayo - visitante vs. Barcelona SC.

Fecha 5: martes 18 de mayo - local vs. Cruzeiro.

Fecha 6: jueves 28 de mayo - local vs. Universidad Católica.