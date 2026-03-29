Boca debutará en la Copa Libertadores: ¿sin hinchas del Xeneize?

El martes 7 de abril comenzará la ilusión de Boca Juniors ante la posibilidad de volver a gritar campeón de la Copa Libertadores en la búsqueda de la tan deseada séptima. El debut será frente a la Universidad Católica, en Chile, donde peligra la presencia de hinchas Xeneizes al ser considerado como un partido de "alto riesgo".
Al menos así lo consideró Catalina San Martín, la alcaldesa de Las Condes, comuna donde está ubicado el estadio Claro Arena perteneciente al conjunto chileno.
¿Boca va a Chile sin hinchas?
La alcaldesa de Las Condes elevó a las autoridades chilenas una solicitud donde expresó que el aforo para hinchas de Boca sea de 450 personas, un número significativamente inferior a las 2000 entradas que CONMEBOL sugiere en su reglamento. De esta manera comenzó la polémica porque en caso de así expresarlo la Universidad Católica hasta puede llegar a ser sancionada económicamente.
Sin embargo, desde la dirigencia del Xeneize no ven con buenos ojos que la cantidad de tickets sean 450 por lo que tomaron una decisión tajante: "Nos vamos a basar en el reglamento. 2000 o nada".
Frente a esto CONMEBOL puede solicitar al conjunto chileno un cambio de sede con el objetivo que le puedan ofrecer más entradas a los hinchas de Boca, algo que sería justo ya que seguirían el lineamiento del reglamento del organismo internacional.
El antecedente más reciente y crudo fue el enfrentamiento que llevaron adelante hinchas de la Universidad de Chile con los de Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana donde hubo heridos, destrozos y más de 300 detenidos.
El debut de Boca en la Copa Libertadores
Boca será parte del Grupo D junto a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona SC (Ecuador). El fixture del Xeneize será el siguiente:
Fecha 1: martes 7 de abril - visitante vs. Universidad Católica.
Fecha 2: martes 14 de abril - local vs. Barcelona SC.
Fecha 3: martes 28 de abril - visitante vs. Cruzeiro.
Fecha 4: martes 5 de mayo - visitante vs. Barcelona SC.
Fecha 5: martes 18 de mayo - local vs. Cruzeiro.
Fecha 6: jueves 28 de mayo - local vs. Universidad Católica.