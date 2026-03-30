Marcelo Eggel alzó la voz tras la derrota del Deportivo Maipú: "Al hincha pedirle disculpas"

A la hora de hablarle al hincha del Deportivo Maipú, expresó: “Nosotros tratar desde adentro de arreglar las cosas, tratar de focalizarnos y darnos cuenta lo que estamos haciendo mal y mejorarlo. Al hincha pedirle disculpas. Nosotros somos los primeros que queremos ganar. La semana arranca distinto cuando vos no ganás, el panorama es otro, las energías de la semana son otras. Es una rachita mala la que estamos teniendo, pero vamos a levantar y vamos a salir”.

El objetivo, ahora, es claro: salir de la mala racha. Para ello, el Cruzado deberá volver a sumar fuera de casa y, fundamentalmente, ser fuertes en su casa: “De visitante siempre salimos a buscar el partido donde sea, a tratar de ganar. Lo importante hoy en día es, de visitante, no perder. Tenemos que hacernos fuertes de local, muy fuertes. Que es algo que nos costó: de los últimos tres partidos ganamos solo uno. Pero como te dije recién, es una rachita que ya va a mejorar y vamos a levantar cabeza. Vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy”.

Embed - Marcelo Eggel post derrota de Deportivo Maipú ante Godoy Cruz

Sobre la actuación del árbitro, Eggel prefirió no opinar: “Hablar del arbitraje es al pedo, así que no me voy a meter en esa. Ya está, ya pasó, no se puede hacer nada. Cobró bien, cobró mal... quedará a criterio de él. Y nosotros a levantar cabeza y seguir para adelante”.

Qué dijo Alexis Matteo post caída de Maipú

En su charla con los medios en conferencia de prensa, Alexis Matteo analizó lo sucedido en el Malvinas Argentinas: "El primer tiempo fue parejo. No hubo muchas situaciones de gol. Claramente habernos quedado con un jugador menos de forma temprana insidió. Con el empuje fuimos a tratar de empatarlo, pero no se pudo".

Sobre cómo influyó en el juego la roja de Nicolás Fernández, el DT de Deportivo Maipú fue contundente: "Jugar con un jugador menos durante 50 minutos es determinante. Es una cancha grande y ante un rival que tiene individualidades determinantes. Creo que influyó y mucho la expulsión".

Alexis Matteo Alexis Matteo analizó la derrota de Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/UNO

Para culminar, al ser consultado sobre cómo se encontraba anímicamente tras cosechar su tercera derrota al hilo, cerró: "Yo estoy bien. Son momentos del fútbol donde no se nos están dando las cosas, pero hay que estar juntos".