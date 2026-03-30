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Alegría para Chacho Coudet: River suma a un refuerzo de jerarquía para la defensa

River Plate llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y sumará al plantel de Eduardo Coudet a Tobías Ramírez, que pasó la revisión médica y firma este lunes

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River Plate sumó al plantel del Chacho Coudet al defensor Tobías Ramírez.

River Plate sumó al plantel del Chacho Coudet al defensor Tobías Ramírez.

Este lunes River Plate dio un pasó fundamental para integrar a un defensor con actuación en la Selección argentina Sub 20. Este lunes el zaguero Tobías Ramírez pasó con éxito la revisación médica y se espera que por la tarde firme su contrato en el Monumental.

Eduardo Coudet podrá contar pronto con un defensor de gran presente y futuro: Tobías Ramírez, proveniente de Argentinos Juniors, por el que el club de Núñez pagó cerca de 5 millones de dólares por el 80% del pase.

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Tob&iacute;as Ram&iacute;rez, capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina Sub 20, subcampeona mundial en Chile 2025.

Tobías Ramírez, capitán de la Selección argentina Sub 20, subcampeona mundial en Chile 2025.

El nuevo River de Eduardo Coudet se va armando para este 2026

De esta forma River contará con un refuerzo importante, de cara al torneo Apertura de la Liga Profesional, y a su participación en la Copa Sudamericana de la Conmebol.

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Tobías Ramírez tiene 19 años y nació en Virrey del Pino, Buenos Aires, y se formó en Argentinos Juniors, donde debutó en Primera jugando dos partido: uno por Copa Argentina (22 de enero frente a Midland), y otro por el Torneo Apertura 2026 (26 de enero, 1 a 0 contra Sarmiento).

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Un detalle llamativo es que el nació como Tobías Palacio, pero el 25 de septiembre del 2024 cambió su apellido por Ramírez Cardozo, cumpliendo una promesa a su padrastro, que lo crio desde los 3 años.

Integra los seleccionados argentinos formativos desde el 2022, cuando Pablo Aimar lo sumó al combinado Sub 17. El año pasado fue figura fundamental en el equipo de Diego Placente, que fue subcampeón en el Mundial Sub 20 de Chile.

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