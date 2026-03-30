Alegría para Chacho Coudet: River suma a un refuerzo de jerarquía para la defensa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2038594592388653316&partner=&hide_thread=false #River | Se refuerza: Tobías #Ramírez pasó la revisión médica y se sumará al equipo de #Coudet. Detalleshttps://t.co/97a3luwWvL — doble amarilla (@okdobleamarilla) March 30, 2026

Tobías Ramírez tiene 19 años y nació en Virrey del Pino, Buenos Aires, y se formó en Argentinos Juniors, donde debutó en Primera jugando dos partido: uno por Copa Argentina (22 de enero frente a Midland), y otro por el Torneo Apertura 2026 (26 de enero, 1 a 0 contra Sarmiento).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2037657022607303018&partner=&hide_thread=false Así jugó Tobías Ramírez los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 ante México.



Puede jugar de 2 o de 6, gana duelos, anticipa, defiende bien el área y tiene muy buen pie para salir jugando con tranquilidad.



Se sumará a River LA SEMANA QUE VIENE. pic.twitter.com/AK6uIm9uhM https://t.co/r2dHyRyM1J — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 27, 2026

Un detalle llamativo es que el nació como Tobías Palacio, pero el 25 de septiembre del 2024 cambió su apellido por Ramírez Cardozo, cumpliendo una promesa a su padrastro, que lo crio desde los 3 años.

Integra los seleccionados argentinos formativos desde el 2022, cuando Pablo Aimar lo sumó al combinado Sub 17. El año pasado fue figura fundamental en el equipo de Diego Placente, que fue subcampeón en el Mundial Sub 20 de Chile.