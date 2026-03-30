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Netflix: acaba de estrenar, es un extraordinario drama de época y su historia conmueve al universo

Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet y Meryl Streep conforman el reparto de este drama de Netflix que ya está entre las series y películas más vistas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este drama de época acaba de llegar a Netflix y arrasa a nivel mundial. 

Este drama de época acaba de llegar a Netflix y arrasa a nivel mundial. 

Embed - MUJERCITAS - Tráiler Oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

Mujercitas se sumó a Netflix el 27 de marzo de 2026 y ya se destaca dentro del catálogo de series y películas como una de las propuestas más emotivas y elegantes para ver. Dirigida por Greta Gerwig, esta adaptación del clásico de Louisa May Alcott logra renovar la historia con una sensibilidad actual, sin perder la esencia de sus personajes y sus conflictos.

Con actuaciones sólidas de Saoirse Ronan y Emma Watson, la película construye un relato íntimo sobre los vínculos, los sueños y el crecimiento personal en un contexto histórico desafiante. En Netflix, Mujercitas encuentra un nuevo público que la posiciona entre las series y películas más recomendadas para quienes buscan historias profundas, cálidas y bien interpretadas.

Aclamada por la crítica internacional, esta versión fue celebrada por su frescura narrativa y su capacidad de emocionar sin caer en lo previsible. Además, fue nominada a seis Premios Oscar, quedándose con la estatuilla a Mejor vestuario, un reconocimiento que refuerza su cuidada estética y su reconstrucción de época. Disponible en Netflix, Mujercitas es una de esas películas que combinan calidad, emoción y una historia que sigue vigente.

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Netflix: de qué trata la película Mujercitas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mujercitas versa: "Decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los duros y a la vez dulces momentos que pasó con sus tres tenaces hermanas y un amigo cercano".

La trama de Mujercitas sigue a Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.

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Reparto de Mujercitas, la película de Netflix

  • Saoirse Ronan
  • Emma Watson
  • Florence Pugh
  • Eliza Scanlen
  • Laura Dern
  • Timothée Chalamet
  • Tracy Letts
  • Bob Odenkirk
  • Chris Cooper
  • Meryl Streep
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Dónde ver la película Mujercitas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mujercitas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mujercitas se puede ver en YouTube TV.
  • España: la película Mujercitas se puede ver en Movistar Plus.

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