Mujercitas se sumó a Netflix el 27 de marzo de 2026 y ya se destaca dentro del catálogo de series y películas como una de las propuestas más emotivas y elegantes para ver. Dirigida por Greta Gerwig, esta adaptación del clásico de Louisa May Alcott logra renovar la historia con una sensibilidad actual, sin perder la esencia de sus personajes y sus conflictos.
Netflix: acaba de estrenar, es un extraordinario drama de época y su historia conmueve al universo
Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet y Meryl Streep conforman el reparto de este drama de Netflix que ya está entre las series y películas más vistas
Con actuaciones sólidas de Saoirse Ronan y Emma Watson, la película construye un relato íntimo sobre los vínculos, los sueños y el crecimiento personal en un contexto histórico desafiante. En Netflix, Mujercitas encuentra un nuevo público que la posiciona entre las series y películas más recomendadas para quienes buscan historias profundas, cálidas y bien interpretadas.
Aclamada por la crítica internacional, esta versión fue celebrada por su frescura narrativa y su capacidad de emocionar sin caer en lo previsible. Además, fue nominada a seis Premios Oscar, quedándose con la estatuilla a Mejor vestuario, un reconocimiento que refuerza su cuidada estética y su reconstrucción de época. Disponible en Netflix, Mujercitas es una de esas películas que combinan calidad, emoción y una historia que sigue vigente.
Netflix: de qué trata la película Mujercitas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mujercitas versa: "Decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los duros y a la vez dulces momentos que pasó con sus tres tenaces hermanas y un amigo cercano".
La trama de Mujercitas sigue a Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.
Reparto de Mujercitas, la película de Netflix
- Saoirse Ronan
- Emma Watson
- Florence Pugh
- Eliza Scanlen
- Laura Dern
- Timothée Chalamet
- Tracy Letts
- Bob Odenkirk
- Chris Cooper
- Meryl Streep
Dónde ver la película Mujercitas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mujercitas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mujercitas se puede ver en YouTube TV.
- España: la película Mujercitas se puede ver en Movistar Plus.