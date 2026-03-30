Darío Franco y su llegada a Gimnasia y Esgrima: "En una linda oportunidad y no la voy a desaprovechar"

Dario Franco lobo- Darío Franco se mostró entusiasmado en la etapa que comenzó en el Lobo.

El entrenador se mostró muy entusiasmado en este nuevo desafío que se le presenta en el fútbol profesional. Tras la práctica dejó sus sensaciones y en el contacto con la prensa sobre su llegada al Lobo, aseguró: "Hubo una posibilidad por parte de la dirigencia de escucharme, nos pusimos de acuerdo. Tenemos esta gran chance de volver a dirigir en Primera, hace tiempo que no lo hacemos en esta categoría y voy a aprovechar esta oportunidad".

"El convencimiento que tenemos como cuerpo técnico fue la clave para la elección. Ahora lo tenemos que demostrar con hechos. El fútbol depende de los resultados", aseguró Darío Franco "El convencimiento que tenemos como cuerpo técnico fue la clave para la elección. Ahora lo tenemos que demostrar con hechos. El fútbol depende de los resultados", aseguró Darío Franco

Embed - La palabra de Darío Franco, el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima

El desafío de dirigir en Primera División

Darío Franco tiene confianza en el plantel, sobre el material futbolístico que encontró, aseguró: "Vengo de dirigir en Arsenal en la Primera Nacional, estoy con muchas ganas, muy ilusionado. Hay buen plantel para que el equipo juegue bien y logremos buenos resultados, el primer desafío vamos a enfrentar a un equipo de jerarquía como Vélez".

"Queremos tener un equipo con identidad y que la gente sepa a qué juega. Los intentaremos en estos partidos que quedan en el torneo Apertura", opinó. "Queremos tener un equipo con identidad y que la gente sepa a qué juega. Los intentaremos en estos partidos que quedan en el torneo Apertura", opinó.

Su relación con Alfredo Berti y el clásico con Independiente Rivadavia

Darío Franco se refirió a Alfredo Berti, donde ambos fueron campeones con Newell's, y lo volverá a enfrentar en el clásico frente a Independiente Rivadavia, en el estadio Bautista Gargantini. "Fuimos compañeros con Alfredo, primero le voy a dar un gran abrazo, la verdad que estoy pensando en el próximo entrenamiento y en el partido con Vélez", opinó.

¿Cuándo será el debut de Darío Franco?

El ex volante en pocos días tendrá su debut como entrenador de Gimnasia y Esgrima. Su debut será el próximo viernes 3 de abril desde las 15 ante el puntero Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo hace siete partidos que no gana, en este Torneo Apertura, tiene 9 puntos, se ubica en el puesto 13 en los 11 partidos disputados ganó 2, perdió seis y empató 3 y tiene de promedio 0,818.