Darío Franco y su llegada a Gimnasia y Esgrima: "En una linda oportunidad y no la voy a desaprovechar"

Darío Franco, el nuevo conductor de Gimnasia y Esgrima este lunes dirigió su segunda práctica en el predio del Lobo que se ubica frente al aeropuerto El Plumerillo. Tras el entrenamiento el flamante DT habló sobre las sensaciones que le genera la nueva etapa como entrenador.
El 24 de octubre del año pasado fue el último partido que dirigió cuando dirigía a Arsenal en la Primera Nacional (donde no pudo mantener la categoría) y su equipo goleó a Alvarado de Mar del Plata por 5 a 0. El próximo viernes estrenará su puesto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Darío Franco tiene el nuevo desafío de dirigir en primera tras 9 años. Su último periplo en la Primera División del fútbol argentino, fue en 2017 cuando dirigió a Aldosivi. Su último partido fue el 7 de mayo de 2017 en la derrota ante Huracán.
El entrenador se mostró muy entusiasmado en este nuevo desafío que se le presenta en el fútbol profesional. Tras la práctica dejó sus sensaciones y en el contacto con la prensa sobre su llegada al Lobo, aseguró: "Hubo una posibilidad por parte de la dirigencia de escucharme, nos pusimos de acuerdo. Tenemos esta gran chance de volver a dirigir en Primera, hace tiempo que no lo hacemos en esta categoría y voy a aprovechar esta oportunidad".
"El convencimiento que tenemos como cuerpo técnico fue la clave para la elección. Ahora lo tenemos que demostrar con hechos. El fútbol depende de los resultados", aseguró Darío Franco "El convencimiento que tenemos como cuerpo técnico fue la clave para la elección. Ahora lo tenemos que demostrar con hechos. El fútbol depende de los resultados", aseguró Darío Franco
Embed - La palabra de Darío Franco, el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima
El desafío de dirigir en Primera División
Darío Franco tiene confianza en el plantel, sobre el material futbolístico que encontró, aseguró: "Vengo de dirigir en Arsenal en la Primera Nacional, estoy con muchas ganas, muy ilusionado. Hay buen plantel para que el equipo juegue bien y logremos buenos resultados, el primer desafío vamos a enfrentar a un equipo de jerarquía como Vélez".
"Queremos tener un equipo con identidad y que la gente sepa a qué juega. Los intentaremos en estos partidos que quedan en el torneo Apertura", opinó. "Queremos tener un equipo con identidad y que la gente sepa a qué juega. Los intentaremos en estos partidos que quedan en el torneo Apertura", opinó.
Su relación con Alfredo Berti y el clásico con Independiente Rivadavia
Darío Franco se refirió a Alfredo Berti, donde ambos fueron campeones con Newell's, y lo volverá a enfrentar en el clásico frente a Independiente Rivadavia, en el estadio Bautista Gargantini. "Fuimos compañeros con Alfredo, primero le voy a dar un gran abrazo, la verdad que estoy pensando en el próximo entrenamiento y en el partido con Vélez", opinó.
¿Cuándo será el debut de Darío Franco?
El ex volante en pocos días tendrá su debut como entrenador de Gimnasia y Esgrima. Su debut será el próximo viernes 3 de abril desde las 15 ante el puntero Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo hace siete partidos que no gana, en este Torneo Apertura, tiene 9 puntos, se ubica en el puesto 13 en los 11 partidos disputados ganó 2, perdió seis y empató 3 y tiene de promedio 0,818.