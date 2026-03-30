El truco casero para mantener los azulejos de la cocina limpios y sin gotas de aceite

freir en aceite Chau gotas de aceite en los azulejos y paredes de la cocina.

Hace unos días, luego de cocinar unas papas fritas, noté que los azulejos de la cocina que se encontraban rodeando a las hornallas estaban llenos de pequeñas manchas amarillas y pegajosas.

Limpiarlos no es un problema, pero existe un truco casero para evitar que el aceite llegue a los azulejos de la cocina. Toma nota y sigue leyendo.

Cómo evitar que los azulejos se llenen de aceite: con un truco casero

Para mantener los azulejos de la cocina libres de pequeñas gotas amarillas de aceite y pegotes asquerosos, solo tienes que seguir este truco casero. Para realizarlo, vas a necesitar un poco de papel plástico o papel film de cocina y un trocito de cinta de papel.

Tal y como se muestra en el video de este truco casero, solo debes colocar una lámina de papel film en los azulejos para protegerlos de las gotas de aceite caliente. Asegura el papel con un poco de cinta, aunque el plástico, por lo general, se queda pegado por sí solo.

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Una vez que terminas de freír, retiras el papel film y notarás cómo los azulejos están impecables y sin una gota de aceite o pegote de grasa. Es un truco casero muy simple que puede ahorrarte la limpieza de uno de los rincones más sucios de la cocina.

Cómo limpiar los azulejos y cerámicas de la cocina

Así como existe un truco casero para prevenir la grasa en los azulejos, también existe uno para limpiar las gotas de aceite que quedan en las paredes y cerámicas de la cocina.

limpiar azulejos Siempre es bueno tener a mano una botella con esta mezcla para desengrasar la cocina y sus electrodomésticos.