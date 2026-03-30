Para realizar un truco casero de limpieza no hace falta tanto; solo necesitas algunos ingredientes, un poco de tiempo y algún tutorial que te explique el paso a paso detalladamente. Hoy te voy a compartir un truco que te va a venir muy bien para la cocina.
El truco casero para mantener los azulejos de la cocina limpios y sin gotas de aceite
Cuando se trata de mantener la cocina limpia y evitar que se llene de aceite cada vez que preparamos frituras, es importante tener a mano un truco casero
Seguramente alguna vez te pusiste a freír papas, una milanesa, tortas fritas o cualquier alimento que se prepara en aceite caliente y burbujeante.
El aceite, cuando está muy caliente y entra en contacto con los alimentos fríos, comienza a saltar y ensuciar; por eso es tan importante cuidar tus manos de las quemaduras y cuidar los elementos de la cocina de las manchas.
Hace unos días, luego de cocinar unas papas fritas, noté que los azulejos de la cocina que se encontraban rodeando a las hornallas estaban llenos de pequeñas manchas amarillas y pegajosas.
Limpiarlos no es un problema, pero existe un truco casero para evitar que el aceite llegue a los azulejos de la cocina. Toma nota y sigue leyendo.
Cómo evitar que los azulejos se llenen de aceite: con un truco casero
Para mantener los azulejos de la cocina libres de pequeñas gotas amarillas de aceite y pegotes asquerosos, solo tienes que seguir este truco casero. Para realizarlo, vas a necesitar un poco de papel plástico o papel film de cocina y un trocito de cinta de papel.
Tal y como se muestra en el video de este truco casero, solo debes colocar una lámina de papel film en los azulejos para protegerlos de las gotas de aceite caliente. Asegura el papel con un poco de cinta, aunque el plástico, por lo general, se queda pegado por sí solo.
Una vez que terminas de freír, retiras el papel film y notarás cómo los azulejos están impecables y sin una gota de aceite o pegote de grasa. Es un truco casero muy simple que puede ahorrarte la limpieza de uno de los rincones más sucios de la cocina.
Cómo limpiar los azulejos y cerámicas de la cocina
Así como existe un truco casero para prevenir la grasa en los azulejos, también existe uno para limpiar las gotas de aceite que quedan en las paredes y cerámicas de la cocina.
- En un balde coloca un litro de agua caliente, media taza de vinagre blanco y un par de cucharadas de jabón líquido o detergente de platos.
- Rocía la mezcla sobre los azulejos de la cocina y las zonas donde veas gotas de aceite viejas y pegajosas.
- Rocía los azulejos con un cepillo y utiliza un hisopo o cepillo más pequeño para limpiar la junta o uniones de los cerámicos.
- Pasa un trapo húmedo para retirar la suciedad y seca con un paño limpio de microfibra.