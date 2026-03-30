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Gabriel Batistuta eligió al mejor delantero de la historia: "Quería ser como él, pero no pude"

En una entrevista brindada al ex jugador Rio Ferdinand en su canal de YouTube, Gabriel Batistuta llenó de elogios a un rival histórico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gabriel Batistuta le tiró flores a otro delantero histórico.

Gabriel Batistuta le tiró flores a otro delantero histórico.

Gabriel Batistuta es considerado como el 9 perfecto: potencia, olfato y una pegada que rompía redes en una época donde la Serie A italiana era la selva de los defensores, quienes no tenían contemplaciones con los tobillos del rival de turno. Además, el Bati se convirtió en el segundo goleador histórico de la Selección argentina, con 54 goles.

Enorme dentro y fuera del campo de juego en una reciente e imperdible charla con Rio Ferdinand para su canal de YouTube el ex delantero dejó de lado su propio ego de goleador para rendirse ante los pies de quien, según su criterio, fue el mejor de todos: Ronaldo Nazário.

Gabriel Batistuta - Ronaldo Nazario
Gabriel Batistuta no ahorr&oacute; palabras para referirse a Ronaldo Nazario.

Gabriel Batistuta no ahorró palabras para referirse a Ronaldo Nazario.

El Fenómeno según Gabriel Batistuta: "Fue distinto"

A sus 57 años, Batistuta mantiene la claridad que tenía frente al arco. Al ser consultado por el delantero más destacado que vio en un campo de juego, no dudó en señalar al astro brasileño: "El mejor centro delantero que vi. Fue distinto. Quería ser como él, pero no pude".

Para el Bati la gran diferencia radicaba en la capacidad de gambeta porque mientras que el argentino era un finalizador letal y directo, Ronaldo poseía una magia que desafiaba las leyes de la física, especialmente en el rígido fútbol italiano de los 90.

"Él podía eludir, más que yo. Eso le gustaba, a mi nunca me ha gustado. Creía que no era necesario, especialmente en Italia porque no tenías tiempo. Si intentabas eludir, te daban una patada en los tobillos", explicó Batistuta.

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"Él sabía cómo hacerlo, era capaz de mantener la pelota, de eludir, de meter goles. Era carismático, agregó el ex delantero de la Selección argentina.

Batistuta - Ronaldo
Gabriel Batistuta y Ronaldo Nazario: dos de los m&aacute;s letales delanteros.

Gabriel Batistuta y Ronaldo Nazario: dos de los más letales delanteros.

Los títulos de Gabriel Batistuta

Con la Selección argentina:

  • Copa América (2): 1991 (Chile) y 1993 (Ecuador).
  • Copa FIFA Confederaciones: 1992 (denominada entonces Copa Rey Fahd).
  • Copa Artemio Franchi: 1993 (actualmente conocida como la Finalissima).

Con clubes:

  • River Plate: Primera División Argentina - 1989/90.
  • Boca Juniors: Torneo Clausura - 1991 (al perder contra Newell's la final anual no es contabilizado como una estrella extra).
  • Fiorentina: Serie B (Ascenso) - 1993/94.
  • Fiorentina: Copa Italia - 1995/96.
  • Fiorentina: Supercopa de Italia - 1996.
  • Roma: Serie A (Scudetto) - 2000/01.
  • Roma: Supercopa de Italia - 2001.
  • Al-Arabi: Liga de Qatar - 2003/04

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