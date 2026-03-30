Gabriel Batistuta eligió al mejor delantero de la historia: "Quería ser como él, pero no pude"

Enorme dentro y fuera del campo de juego en una reciente e imperdible charla con Rio Ferdinand para su canal de YouTube el ex delantero dejó de lado su propio ego de goleador para rendirse ante los pies de quien, según su criterio, fue el mejor de todos: Ronaldo Nazário.

Gabriel Batistuta - Ronaldo Nazario Gabriel Batistuta no ahorró palabras para referirse a Ronaldo Nazario.

El Fenómeno según Gabriel Batistuta: "Fue distinto"

A sus 57 años, Batistuta mantiene la claridad que tenía frente al arco. Al ser consultado por el delantero más destacado que vio en un campo de juego, no dudó en señalar al astro brasileño: "El mejor centro delantero que vi. Fue distinto. Quería ser como él, pero no pude".