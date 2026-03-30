Gabriel Batistuta eligió al mejor delantero de la historia: "Quería ser como él, pero no pude"

Gabriel Batistuta es considerado como el 9 perfecto: potencia, olfato y una pegada que rompía redes en una época donde la Serie A italiana era la selva de los defensores, quienes no tenían contemplaciones con los tobillos del rival de turno. Además, el Bati se convirtió en el segundo goleador histórico de laSelección argentina, con 54 goles.
Enorme dentro y fuera del campo de juego en una reciente e imperdible charla con Rio Ferdinand para su canal de YouTube el ex delantero dejó de lado su propio ego de goleador para rendirse ante los pies de quien, según su criterio, fue el mejor de todos: Ronaldo Nazário.
El Fenómeno según Gabriel Batistuta: "Fue distinto"
A sus 57 años, Batistuta mantiene la claridad que tenía frente al arco. Al ser consultado por el delantero más destacado que vio en un campo de juego, no dudó en señalar al astro brasileño: "El mejor centro delantero que vi. Fue distinto. Quería ser como él, pero no pude".
Para el Bati la gran diferencia radicaba en la capacidad de gambeta porque mientras que el argentino era un finalizador letal y directo, Ronaldo poseía una magia que desafiaba las leyes de la física, especialmente en el rígido fútbol italiano de los 90.
"Él podía eludir, más que yo. Eso le gustaba, a mi nunca me ha gustado. Creía que no era necesario, especialmente en Italia porque no tenías tiempo. Si intentabas eludir, te daban una patada en los tobillos", explicó Batistuta.
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Ronaldo Fenômeno? Best EVER Seen
Gabriel Batistuta describes going head to head in an incredible Serie A era of strikers