Así fue cómo una serpiente venenosa mordió a un mendocino en Uspallata

En el caso de esta persona, detalló que el hombre levantó una piedra y debajo estaba escondida la serpiente, esta saltó y lo mordió. "Es un ejemplar pequeño y posiblemente no haya tenido mucho veneno", debido a que la lesión fue menor.

La atención médica tras la mordida de la serpiente

El infectólogo indicó que la herida fue en el dedo índice de una de las manos del hombre. "Llegó a tiempo, se le puso el suero antiofídico y evoluciona favorablemente", añadió.

Debido a que la yarará es una de las más comunes en el Oeste de Mendoza, el médico especialista dio recomendaciones que son fundamentales para no agravar el cuadro en caso de ser mordido por una serpiente.

El hombre prestaba servicio de limpieza en el Hospital Lencinas. El hombre mordido por una serpiente yarará ñata en Uspallata fue internado en el Hospital Lencinas.

Dijo que por el tipo de veneno hay tiempo para actuar debido a que no es neurotóxico como el de la cascabel, la coral o la mamba negra: "Son lesiones a nivel dérmico. Puede pasar a mayores, pero la lesión es más superficial".

Prevención ante una mordedura de una serpiente

El médico Sergio Sánchez explicó que la prevención ante estos casos es "solamente lavar la herida e ir al hospital".

Dijo que está prohibido succionar la herida para intentar sacar el veneno, debido a que esto puede agravar la infección y concentrar el veneno.

Otra práctica que está prohibida ante la mordida de una serpiente es realizar un torniquete, porque la falta de oxígeno en la sangre también puede generar un cuadro más grave en la salud del paciente.

Si bien en Mendoza la más frecuente es la serpiente yarará, puede haber ejemplares de coral típica, de las que no es frecuente recibir heridos, y también de la cascabel, aunque esta se encuentra hacia el Este, en el límite con San Luis.