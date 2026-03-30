Un hombre fue atacado por una serpiente venenosa en su casa de Polvaredas, en la noche del domingo. La Policía auxilió a la víctima y lo llevaron hasta el Hospital de Uspallata, donde luego de ser evaluado fue trasladado al Hospital Lencinas, en Godoy Cruz, para recibir el tratamiento correspondiente ante la mordedura del animal.
Un hombre fue mordido por una serpiente venenosa en Uspallata y quedó internado
Ocurrió en la casa del hombre, en Polvaredas, donde la serpiente lo atacó. Primero fue llevado al Hospital de Uspallata y luego lo trasladaron al Lencinas
El ataque de la serpiente de la especie yarará ñata ocurrió antes de las 21 del domingo en una casa de la localidad Polvaredas, a 40 kilómetros de la villa cabecera de Uspallata. Ante la mordedura, la víctima llamó al 911 y pidió auxilio.
Hasta su casa llegaron dos policías que lo trasladaron de urgencia hacia el hospital de la zona, donde le dieron la primera asistencia necesaria para evitar que el veneno de la serpiente provocara daños severos en el hombre.
Desde allí fue llevado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado hasta el Hospital Lencinas, especialista en mordeduras de animales ponzoñosos.
Estado de salud del hombre mordido por una serpiente
Los médicos que atienden a la víctima en el Hospital Lencinas indicaron que el paciente se encuentra compensado. En la noche se le colocó el suero antídoto mientras le realizan estudios y sigue bajo vigilancia de los infectólogos. Aseguraron que su evolución es buena.
Además, junto al paciente también trasladaron la serpiente, la cual fue capturada por el personal Policía Rural. La yarará ñata es el reptil venenoso más austral del mundo y puede encontrarse desde Salta hasta Santa Cruz.
Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Uspallata recomendaron tener todos los cuidados necesarios especialmente durante las altas temperaturas que hay en Mendoza, lo que hace que las serpientes permanezcan más expuestas.