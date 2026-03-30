Un hombre fue mordido por una serpiente venenosa en Uspallata y quedó internado

Desde allí fue llevado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado hasta el Hospital Lencinas, especialista en mordeduras de animales ponzoñosos.

Estado de salud del hombre mordido por una serpiente

Los médicos que atienden a la víctima en el Hospital Lencinas indicaron que el paciente se encuentra compensado. En la noche se le colocó el suero antídoto mientras le realizan estudios y sigue bajo vigilancia de los infectólogos. Aseguraron que su evolución es buena.

Además, junto al paciente también trasladaron la serpiente, la cual fue capturada por el personal Policía Rural. La yarará ñata es el reptil venenoso más austral del mundo y puede encontrarse desde Salta hasta Santa Cruz.

Hospital Lencinas.jpg El hombre que fue mordido por una serpiente en Uspallata permanece internado en buen estado en el Hospital Lencinas.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Uspallata recomendaron tener todos los cuidados necesarios especialmente durante las altas temperaturas que hay en Mendoza, lo que hace que las serpientes permanezcan más expuestas.