Copa Argentina: Acassuso sorprendió a Newell's y Huracán le ganó a Olimpo

acassuso 1 Acassuso sigue en la Copa Argentina.

El equipo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires se quedó con el triunfo con goles del delantero Martín Schlotthauer y el mediocampista Nahuel Petillo.

Con la derrota, la Lepra quedó afuera en la primera ronda de la copa nacional, a cuya segunda instancia avanzó Acassuso, que esperará como rival al ganador entre Gimnasia La Plata y Camioneros.