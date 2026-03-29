Copa Argentina: Acassuso sorprendió a Newell's y Huracán le ganó a Olimpo

Newell’s, de muy mal presente en el Torneo Apertura, perdió 2 a 0 con Acassuso en el partido que disputaron en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, en Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
Newell’s perdió con Acassuso en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
Newell’s, de muy mal presente en el Torneo Apertura, perdió 2 a 0 con Acassuso en el partido que disputaron en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, en Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El equipo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires se quedó con el triunfo con goles del delantero Martín Schlotthauer y el mediocampista Nahuel Petillo.
Con la derrota, la Lepra quedó afuera en la primera ronda de la copa nacional, a cuya segunda instancia avanzó Acassuso, que esperará como rival al ganador entre Gimnasia La Plata y Camioneros.
Huracán derrotó a Olimpo por 2 a 1 en un partido cargado de acción que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El equipo de Parque Patricios se impuso con tantos del volante Óscar Romero y el defensor Lucas Blondel, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el delantero Enzo Coacci.
Ya jugaron
Lunes 30 de marzo
Miércoles 01 de abril
Martes 07 de abril
Miércoles 08 de abril