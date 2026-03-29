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Copa Argentina: Acassuso sorprendió a Newell's y Huracán le ganó a Olimpo

Newell’s perdió con Acassuso en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Acassuso hizo historia.

Acassuso hizo historia.

Newell’s, de muy mal presente en el Torneo Apertura, perdió 2 a 0 con Acassuso en el partido que disputaron en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, en Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

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Acassuso sigue en la Copa Argentina.

Acassuso sigue en la Copa Argentina.

El equipo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires se quedó con el triunfo con goles del delantero Martín Schlotthauer y el mediocampista Nahuel Petillo.

Con la derrota, la Lepra quedó afuera en la primera ronda de la copa nacional, a cuya segunda instancia avanzó Acassuso, que esperará como rival al ganador entre Gimnasia La Plata y Camioneros.

Embed - Newell's 0 - 2 Acassuso | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Huracán avanzó frente a Olimpo

Huracán derrotó a Olimpo por 2 a 1 en un partido cargado de acción que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Embed - Huracán 2 - 1 Olimpo | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

El equipo de Parque Patricios se impuso con tantos del volante Óscar Romero y el defensor Lucas Blondel, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el delantero Enzo Coacci.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1
  • Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2

Lunes 30 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, a las 19 en Banfield
  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, a las 21.15 en Rafaela

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

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