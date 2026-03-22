La mendocina Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en el Panamericano de Ciclismo de Colombia

Presea de plata para Julieta Benedetti en el Panamericano de Ciclismo

El podio Panamericano de Damas quedó integrado así: Catalina Soto (Chile), 2 horas 59 minutos 20 segundos (oro); Julieta Benedetti (Argentina), mismo tiempo (plata); y Diana Peñuela (Colombia), mismo tiempo (bronce).

"No hay emoción que explique lo que es un sprint. Es una situación en la que vas muy rápido y muy al limite, es una adrenalina hermosa. Es muy lindo sentir el cariño de la gente que se fue sumando a mi proceso. Estoy muy contenta, anoche veía las fotos, charlaba con mis padres... Es un momento hermoso de la carrera deportiva y hay que disfrutarlo mucho", Julieta Benedetti en declaraciones DS Sports Radio "No hay emoción que explique lo que es un sprint. Es una situación en la que vas muy rápido y muy al limite, es una adrenalina hermosa. Es muy lindo sentir el cariño de la gente que se fue sumando a mi proceso. Estoy muy contenta, anoche veía las fotos, charlaba con mis padres... Es un momento hermoso de la carrera deportiva y hay que disfrutarlo mucho", Julieta Benedetti en declaraciones DS Sports Radio

Embed - La llegada de ciclismo de ruta del Panamericano con Julieta Benedetti ganando la medalla de plata

Julieta Benedetti haciendo historia en el cliclismo

Julieta Benedetti fue la ganadora del Premio Olimpia de Plata de ciclismo 2025 y, junto al jugador de vóleibol de General Alvear Agustín Loser, fueron los mendocinos premiados por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. También el año pasado obtuvo el Premio Huarpe de ciclismo que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza.

También el sábado se destacó la gran actuación del mendocino Facundo Ambrossi, quien finalizó logró un excelente 5° puesto en la prueba Sub 23, quedando muy cerca del podio.

Embed - La palabra de Julieta Benedetti en el podio del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Colombia

Este domingo será el turno de los Varones Elite, donde estará presente el representante mendocino Maximiliano Priario en este Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta de Colombia.