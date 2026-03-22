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La mendocina Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en el Panamericano de Ciclismo de Colombia

La pedalista lujanina Julieta Benedetti le sumó a la selección argentina una importante medalla de plata en el panamericano de Ciclismo de Montería, Colombia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta en Colombia.

Julieta Benedetti ganó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta en Colombia.

Este sábado la ciclista mendocina Julieta Benedetti dio una nueva muestra de su calidad y se subió al podio en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se disputa en Montería, Colombia, logrando una destacada medalla de plata en la prueba de Ruta, Damas Elite.

Tras los 120,6 kilómetros de competencia que se definieron en un sprint masivo, Benedetti peleó hasta el final y se quedó con el segundo lugar, detrás de la chilena Catalina Soto, demostrando la campeona argentina de ruta su enorme nivel y representando de gran manera a Mendoza y a la Selección Argentina.

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Presea de plata para Julieta Benedetti en el Panamericano de Ciclismo

El podio Panamericano de Damas quedó integrado así: Catalina Soto (Chile), 2 horas 59 minutos 20 segundos (oro); Julieta Benedetti (Argentina), mismo tiempo (plata); y Diana Peñuela (Colombia), mismo tiempo (bronce).

"No hay emoción que explique lo que es un sprint. Es una situación en la que vas muy rápido y muy al limite, es una adrenalina hermosa. Es muy lindo sentir el cariño de la gente que se fue sumando a mi proceso. Estoy muy contenta, anoche veía las fotos, charlaba con mis padres... Es un momento hermoso de la carrera deportiva y hay que disfrutarlo mucho", Julieta Benedetti en declaraciones DS Sports Radio "No hay emoción que explique lo que es un sprint. Es una situación en la que vas muy rápido y muy al limite, es una adrenalina hermosa. Es muy lindo sentir el cariño de la gente que se fue sumando a mi proceso. Estoy muy contenta, anoche veía las fotos, charlaba con mis padres... Es un momento hermoso de la carrera deportiva y hay que disfrutarlo mucho", Julieta Benedetti en declaraciones DS Sports Radio

Embed - La llegada de ciclismo de ruta del Panamericano con Julieta Benedetti ganando la medalla de plata

Julieta Benedetti haciendo historia en el cliclismo

Julieta Benedetti fue la ganadora del Premio Olimpia de Plata de ciclismo 2025 y, junto al jugador de vóleibol de General Alvear Agustín Loser, fueron los mendocinos premiados por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. También el año pasado obtuvo el Premio Huarpe de ciclismo que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza.

También el sábado se destacó la gran actuación del mendocino Facundo Ambrossi, quien finalizó logró un excelente 5° puesto en la prueba Sub 23, quedando muy cerca del podio.

Embed - La palabra de Julieta Benedetti en el podio del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Colombia

Este domingo será el turno de los Varones Elite, donde estará presente el representante mendocino Maximiliano Priario en este Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta de Colombia.

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