Josefina Mella, una de las representantes mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, culminó su actuación con una medalla de bronce individual y un octavo puesto en la competencia por equipos mixtos de tiro.
Josefina Mella, bronce en los Juegos Panamericanos junior: "La verdad es que no esperaba un podio"
Josefina Mella, una de las mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, culminó su actuación con una medalla de bronce y un octavo puesto en la competencia mixta de tiro.