Josefina Mella, bronce en los Juegos Panamericanos junior: "La verdad es que no esperaba un podio"

Josefina Mella, una de las mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, culminó su actuación con una medalla de bronce y un octavo puesto en la competencia mixta de tiro.

Por UNO
Mella

Mella, de solo 15 años, ganó el bronce en tiro.

Mella subió al podio en pistola 10 metros aire y este martes, junto a Nicolás Colussi quedaron en el octavo puesto de la competencia mixta por equipos que se llevó a cabo en el polígono del Comité Olímpico Paraguayo.

Josefina Mella
Josefina Mella se va de los Juegos Panamericanos Junior con un bronce y un octavo puesto.

Josefina fue sumamente sincera para afirmar: “La verdad es que no esperaba un podio. Sabía que podía entrar en la final, pero nunca proyecté poder subir a un podio. Cuando estuve ahí, y se me dio la oportunidad, me puse en la cabeza que tenía que lograr algo importante. Por suerte, puede ganar una medalla y estoy inmensamente feliz por eso”.

La tiradora mendocina, de solo 15 años, agregó que “tengo bastante facilidad para concentrarme en mí misma: me bloqueo, no escucho nada y no presto atención a absolutamente nada más. Cuando estoy tirando, no importa nada más, y eso me sirve mucho. Es un deporte donde la parte mental influye bastante”.

A la hora de los reconocimientos, sostuvo que “mi mamá y mi papá son los que me apoyan en el deporte, y siempre me impulsan a seguir mejorando. A ellos quiero dedicarles esta medalla”.

tiro 1
Mella con los otros medallistas argentinos en tiro.

Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo

