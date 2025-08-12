Josefina Mella, bronce en los Juegos Panamericanos junior: "La verdad es que no esperaba un podio"

Mella subió al podio en pistola 10 metros aire y este martes, junto a Nicolás Colussi quedaron en el octavo puesto de la competencia mixta por equipos que se llevó a cabo en el polígono del Comité Olímpico Paraguayo.

Josefina fue sumamente sincera para afirmar: “La verdad es que no esperaba un podio. Sabía que podía entrar en la final, pero nunca proyecté poder subir a un podio. Cuando estuve ahí, y se me dio la oportunidad, me puse en la cabeza que tenía que lograr algo importante. Por suerte, puede ganar una medalla y estoy inmensamente feliz por eso”.