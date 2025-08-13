Inicio Ovación Polideportivo handball
Balonmano

Godoy Cruz monopolizó los festejos en el Torneo Apertura femenino de Mayores A y B de Amebal

Para Godoy Cruz Antonio Tomba quedaron los dos primeros títulos del torneo Apertura de handball de Amebal

Por UNO
Godoy Cruz A ganó el Apertura.

En femenino el Tomba se impuso en las finales de Mayores A y B. En las damas de mayores A, Godoy Cruz superó a Regatas por un contundente 32 a 14 (primer tiempo 16 a 7) y en la categoría mayores B, las tombinas les ganaron a las otras godoicruceñas de Filippini por 23 a 18 (en la primera parte ganaba Filippini 12 a 10).

Godoy Cruz handball

Las chicas del A conducidas por Natalia Vico consiguieron dominio en todo el partido con la misma diferencia en cada parcial. Los 32 goles fueron de: Daniela Belot (9), Valentina Peralta (8), Natalia Vico (7), Martina Sigre (3), Malena Profili (3), Eliana Castillo y Tania Toledo. También jugaron: Daiana Becerra, Araceli Estrach, RebecaCabrera, Milagros Rojas, Giuliana Núñez y Delfina Fernández. El DT es Miguel Interllige y su ayudante Matías Vico.

Regatas

Para Regatas la goleadora fue Juliana Zalazar con 6 tantos, que recordamos que es la Reina de la Vendimia de Capital y además convirtieron Martina de San Roque (3), Lilen Díaz (2), Belén Murichi (2) y Sofía Panto. También jugaron: Juana González, María de los Angeles Murichi, Priscila Paez, Florencia Rivera, Gisel Agüero, Guadalupe Andraos, Laura Capelletti y Carolina La Rosa dirigidas por Mauricio Juan.

Godoy Cruz B también es campeón

El equipo B de Godoy Cruz se debió esforzar más para superar a las chicas de Filippini por 23 a 18 con un gran segundo tiempo y con mayores opciones de recambio.

Godoy Cruz handball

Los goles del local fueron así distribuidos: María Emilia González (5), Brenda Aguilar (3), Paula Marquez (3), Celina Martín (3), María José Martínez (3), Valentina Buscos (2), Valentina Carletti, Antonella Cuvertino, Magalí Mancini y Valetina Pintos. También jugaron María Luz Frusín, Paula Soto, Bianca Morales y Camila Zabala. Todas son dirigidas por Lucas Caballero.

Filipini

En Filippini convirtieron: Magalí Pelayes (6), Luz Lucero (6), Priscila Moreno (2), Micaela Domínguez (2), Ivanna Aguerre y Paula Lucero. y además jugaron María Vallejos, Leylen Giménez, y Shirley Rodríguez, dirigidas por Marcos Lucero.

