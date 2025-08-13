Godoy Cruz monopolizó los festejos en el Torneo Apertura femenino de Mayores A y B de Amebal

Para Regatas la goleadora fue Juliana Zalazar con 6 tantos, que recordamos que es la Reina de la Vendimia de Capital y además convirtieron Martina de San Roque (3), Lilen Díaz (2), Belén Murichi (2) y Sofía Panto. También jugaron: Juana González, María de los Angeles Murichi, Priscila Paez, Florencia Rivera, Gisel Agüero, Guadalupe Andraos, Laura Capelletti y Carolina La Rosa dirigidas por Mauricio Juan.
Godoy Cruz B también es campeón
El equipo B de Godoy Cruz se debió esforzar más para superar a las chicas de Filippini por 23 a 18 con un gran segundo tiempo y con mayores opciones de recambio.
Los goles del local fueron así distribuidos: María Emilia González (5), Brenda Aguilar (3), Paula Marquez (3), Celina Martín (3), María José Martínez (3), Valentina Buscos (2), Valentina Carletti, Antonella Cuvertino, Magalí Mancini y Valetina Pintos. También jugaron María Luz Frusín, Paula Soto, Bianca Morales y Camila Zabala. Todas son dirigidas por Lucas Caballero.
En Filippini convirtieron: Magalí Pelayes (6), Luz Lucero (6), Priscila Moreno (2), Micaela Domínguez (2), Ivanna Aguerre y Paula Lucero. y además jugaron María Vallejos, Leylen Giménez, y Shirley Rodríguez, dirigidas por Marcos Lucero.