Godoy Cruz monopolizó los festejos en el Torneo Apertura femenino de Mayores A y B de Amebal

En femenino el Tomba se impuso en las finales de Mayores A y B. En las damas de mayores A, Godoy Cruz superó a Regatas por un contundente 32 a 14 (primer tiempo 16 a 7) y en la categoría mayores B, las tombinas les ganaron a las otras godoicruceñas de Filippini por 23 a 18 (en la primera parte ganaba Filippini 12 a 10).

Godoy Cruz handball

Las chicas del A conducidas por Natalia Vico consiguieron dominio en todo el partido con la misma diferencia en cada parcial. Los 32 goles fueron de: Daniela Belot (9), Valentina Peralta (8), Natalia Vico (7), Martina Sigre (3), Malena Profili (3), Eliana Castillo y Tania Toledo. También jugaron: Daiana Becerra, Araceli Estrach, RebecaCabrera, Milagros Rojas, Giuliana Núñez y Delfina Fernández. El DT es Miguel Interllige y su ayudante Matías Vico.