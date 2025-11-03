Inicio Ovación Polideportivo Pádel
El Tolito Aguirre y Alex Chozas, los campeones del FIP Silver Mendoza 2025, en San Martín

Alex Chozas y el Tolito Aguirre se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2025 que se jugó en Full Pádel, en San Martín.

Los campeones y autoridades en Full Pádel, en San Martín.

Alex Chozas y el Tolito Aguirre dejaron en claro toda su jerarquía y se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2025 que se jugó con gran éxito en las canchas de Full Pádel, en San Martín.

Con muy buen nivel y excelente convocatoria, el certamen que otorgó puntos para el ranking mundial y premios por 7.500 euros tuvo una final a la altura de las circunstancias en la que Aguirre y Chozas batieron por 6-2 y 6-2 a Luciano Puppo y Máximo Maldonado.

Aguirre y Chozas dieron una muestra de pádel de elite en el FIP Silver jugado en San Martín.

Un cierre de lujo para un torneo que contó con la presencia de Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino, y fue auspiciado por la Municipalidad de San Martín, el Grupo Panella, Celer internet y el Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes..

En semis los campeones y máximos preclasificados tuvieron que trabajar duro para superar a la pareja número 5 formada por Pablo Molina Tofanelli y Axel William Guevara en tres sets y un marcador de 3-6, 6-3 y 6-1. Por su parte, Puppo y Maldonado eliminaron a Felipe Calleja y Francisco Maier por 6-3 y 6-4.

Daniela Banchero e Irene Jiménez, campeonas del FIP Bronze femenino

Paralelamente, en el Full Pádel, las damas jugaron el FIP Bronze Mendoza 2025 con la coronación de las preclasificadas número 4 Daniela Banchero e Irene Jiménez tras ganarle en la final por 6-4 y 6-1 a las segundas favoritas, las chilenas Catalina Arancibia y Kimberley Ahumada.

Previamente, en semifinales, las ganadoras superaron a Fiorella Propato y Francesca Floriani por 7-5 y 6-4, mientras que las trasandinas hicieron lo propio con sus compatriotas Gabriela Roux Vidal y Gianina Minieri, pareja número 3, por 5-7, 7-5 y 6-3.

