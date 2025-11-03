El Tolito Aguirre y Alex Chozas, los campeones del FIP Silver Mendoza 2025, en San Martín

Con muy buen nivel y excelente convocatoria, el certamen que otorgó puntos para el ranking mundial y premios por 7.500 euros tuvo una final a la altura de las circunstancias en la que Aguirre y Chozas batieron por 6-2 y 6-2 a Luciano Puppo y Máximo Maldonado.

Padel Aguirre y Chozas dieron una muestra de pádel de elite en el FIP Silver jugado en San Martín.

Un cierre de lujo para un torneo que contó con la presencia de Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino, y fue auspiciado por la Municipalidad de San Martín, el Grupo Panella, Celer internet y el Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes..