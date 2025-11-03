El Tolito Aguirre y Alex Chozas, los campeones del FIP Silver Mendoza 2025, en San Martín

Alex Chozas y el Tolito Aguirre dejaron en claro toda su jerarquía y se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2025 que se jugó con gran éxito en las canchas de Full Pádel, en San Martín.
Con muy buen nivel y excelente convocatoria, el certamen que otorgó puntos para el ranking mundial y premios por 7.500 euros tuvo una final a la altura de las circunstancias en la que Aguirre y Chozas batieron por 6-2 y 6-2 a Luciano Puppo y Máximo Maldonado.
Un cierre de lujo para un torneo que contó con la presencia de Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino, y fue auspiciado por la Municipalidad de San Martín, el Grupo Panella, Celer internet y el Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes..
En semis los campeones y máximos preclasificados tuvieron que trabajar duro para superar a la pareja número 5 formada por Pablo Molina Tofanelli y Axel William Guevara en tres sets y un marcador de 3-6, 6-3 y 6-1. Por su parte, Puppo y Maldonado eliminaron a Felipe Calleja y Francisco Maier por 6-3 y 6-4.
Paralelamente, en el Full Pádel, las damas jugaron el FIP Bronze Mendoza 2025 con la coronación de las preclasificadas número 4 Daniela Banchero e Irene Jiménez tras ganarle en la final por 6-4 y 6-1 a las segundas favoritas, las chilenas Catalina Arancibia y Kimberley Ahumada.
Previamente, en semifinales, las ganadoras superaron a Fiorella Propato y Francesca Floriani por 7-5 y 6-4, mientras que las trasandinas hicieron lo propio con sus compatriotas Gabriela Roux Vidal y Gianina Minieri, pareja número 3, por 5-7, 7-5 y 6-3.