Ganadora de un cheque por 47.250 euros, Delfina Brea es actualmente la 5ta jugadora del ranking mundial de la FIP que lideran Sánchez y Josemaría.

@gemmatriay & @delfibrea win their 4th title in a row, and their first Major together. Delfi Brea makes padel history, as the first non-Spaniard to win a Major. The unstoppable duo are your Qatar Major champions. #PremierPadel #OoredooQatarMajor