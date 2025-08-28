Matías Villarreal y las diversas aristas del Deportivo Maipú en el sprint final de la Primera Nacional

Matías Villarreal deportivo Maipú..jpeg Matías Villarreal se refirió al presente del Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sin embargo, Villarreal reconoció que hay aspectos que destacar en este Deportivo Maipú de cara a la recta final. “Hay muchas cosas positivas a las cuales aferrarse: generamos situaciones de gol, se corrigió el tema de la pelota quieta porque nos venían convirtiendo de esa manera y, de hecho, nosotros convertimos por esa vía. Entonces ir afinando esos detalles es clave para lo que viene y poder clasificar entre los primeros ocho y poder pelear hasta el final”.

El sprint final del Deportivo Maipú y el encuentro de alto voltaje ante Deportivo Madryn

Al Cruzado le quedan seis finales que incluyen al líder Madryn, Alvarado, All Boys, Arsenal, Colegiales y Atlanta. El primero será ante el magnate elenco del sur este domingo, desde las 15.30, en el Omar Higinio Sperdutti.

“Madryn es un equipo con mucho nombre, que ha conseguido mucha regularidad en las últimas fechas y se ha hecho fuerte desde ahí. Tiene un buen plantel, un buen entrenador y un potencial económico importante. Pero eso para nosotros no es excusa, nosotros sabemos y entendemos que si estamos bien como equipo y grupo, y seguimos confiando en el trabajo y planes que venimos desarrollando para los partidos, vamos a hacer lo imposible para que la victoria quede en casa. La necesitamos y es algo urgente para nosotros”, manifestó respecto del próximo rival Matías Villarreal.

Por último, el mediocampista se refirió al estado físico del plantel y la fortaleza en la diversidad de su composición. “Somos un plantel joven, no somos muchos los grandes, un plantel que tiene esa energía que en estos sprints es necesaria para hacerse de los partidos. Y nosotros los grandes, desde el bagaje y la experiencia, tratamos de acompañarlos y que se desarrollen dentro del campo como lo hacen, que lo vienen haciendo espectacular. Somos un equipo, unido, y así la tabla lo demuestra porque a lo largo del año siempre hemos estado en el lote de arriba”.