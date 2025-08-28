Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Matías Villarreal y las diversas aristas del Deportivo Maipú en el sprint final de la Primera Nacional

El experimentado mediocampista se refirió a los aspectos positivos y negativos del Deportivo Maipú en la recta final del certamen.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Matías Villarreal analizó el sprint final de la Primera Nacional para el Deportivo Maipú. Foto: Gentileza Prensa Maipú.

Matías Villarreal analizó el sprint final de la Primera Nacional para el Deportivo Maipú. Foto: Gentileza Prensa Maipú.

Deportivo Maipú se prepara para un importante desafío este fin de semana en el que tendrá que enfrentarse al líder Deportivo Madryn, en condición de local, por la fecha 29 de la Primera Nacional.

Luego del empate ante Los Andes, el Cruzado se alista para pasar página de un episodio que no lo encontró en su mejor faceta futbolística. Así lo reconoció Matías Villarreal luego de la igualdad ante el Milrayitas: “Dejamos en el camino dos puntos. Sabíamos que era un rival directo, que teníamos que hacernos de la victoria y nos quedamos con mucha bronca porque, con muy poquito, nos lastimaron”.

En ese sentido, el experimentado mediocampista también admitió la dificultad del equipo para encontrar una cierta regularidad en el juego y en los resultados que permita al Deportivo Maipú consolidarse en zona de clasificación. “No hemos podido lograr esa regularidad que nos permita hacer el corte con los 3 ó 4 equipos que tenemos abajo y estar más holgados, más tranquilos. Pero aún así, en el desarrollo de los partidos se ve que el equipo tiene una intención, una idea, fundamentos. Así que si no pecamos de cometer de nuevo los errores, que son detalles que después salen caro, vamos a competir hasta el final”.

Matías Villarreal deportivo Maipú..jpeg
Matías Villarreal se refirió al presente del Deportivo Maipú.

Matías Villarreal se refirió al presente del Deportivo Maipú.

Sin embargo, Villarreal reconoció que hay aspectos que destacar en este Deportivo Maipú de cara a la recta final. “Hay muchas cosas positivas a las cuales aferrarse: generamos situaciones de gol, se corrigió el tema de la pelota quieta porque nos venían convirtiendo de esa manera y, de hecho, nosotros convertimos por esa vía. Entonces ir afinando esos detalles es clave para lo que viene y poder clasificar entre los primeros ocho y poder pelear hasta el final”.

El sprint final del Deportivo Maipú y el encuentro de alto voltaje ante Deportivo Madryn

Al Cruzado le quedan seis finales que incluyen al líder Madryn, Alvarado, All Boys, Arsenal, Colegiales y Atlanta. El primero será ante el magnate elenco del sur este domingo, desde las 15.30, en el Omar Higinio Sperdutti.

“Madryn es un equipo con mucho nombre, que ha conseguido mucha regularidad en las últimas fechas y se ha hecho fuerte desde ahí. Tiene un buen plantel, un buen entrenador y un potencial económico importante. Pero eso para nosotros no es excusa, nosotros sabemos y entendemos que si estamos bien como equipo y grupo, y seguimos confiando en el trabajo y planes que venimos desarrollando para los partidos, vamos a hacer lo imposible para que la victoria quede en casa. La necesitamos y es algo urgente para nosotros”, manifestó respecto del próximo rival Matías Villarreal.

Por último, el mediocampista se refirió al estado físico del plantel y la fortaleza en la diversidad de su composición. “Somos un plantel joven, no somos muchos los grandes, un plantel que tiene esa energía que en estos sprints es necesaria para hacerse de los partidos. Y nosotros los grandes, desde el bagaje y la experiencia, tratamos de acompañarlos y que se desarrollen dentro del campo como lo hacen, que lo vienen haciendo espectacular. Somos un equipo, unido, y así la tabla lo demuestra porque a lo largo del año siempre hemos estado en el lote de arriba”.

