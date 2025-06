Conmoción en la natación: así se recupera el atleta de 17 años que quedó paralítico tras un grave accidente

Conmoción en la natación: así se recupera el atleta de 17 años

En una entrevistada brindada a diario Clarín, Matías Bottoni brindó detalles del trabajo que realiza día a día: "Me siento bien, estoy trabajando en la recuperación. Hay días en los que se avanza y otros en los que se está más estancado".

Se trata de un proceso lento, pero se muestra positivo: "Los brazos los puedo mover hace un tiempo. Un par de días atrás, empecé a mover algunos dedos de la mano derecha. La sensibilidad regresa lentamente. Puedo mover el cuello y la parte superior de los pectorales, pero de ahí para abajo no tengo control".

Y agregó: "Tengo sensaciones en los pies y la parte posterior de las piernas, aunque no llega a ser normal, son hormigueos".

El joven de 17 años también se expresó sobre el trabajo diario que lleva adelante: "Son dos turnos, uno a la tarde y otro a la mañana. Consiste en terapia física con kinesiología y ejercicios en el gimnasio y terapia ocupacional, que son ejercicios más terapéuticos y destinados a la motricidad fina en el tronco superior".

"Me dan actividades para hacer de tarea y los fines de semana recibo visitas, miro películas y tengo la posibilidad de salir a un espacio verde al aire libre".

"Es un proceso muy duro y tengo mis días. En algunos estoy mejor y en otros peor anímicamente. Se va sobrellevando".

Matías recibió mensajes de sus ídolos deportivos

Para finalizar, mencionó que ha recibido apoyo de la comunidad y también de sus ídolos: "Muchos futbolistas me mandaron videos alentándome. Fue muy lindo. (Giovani) Lo Celso, (Ángel) Di María y jugadores de River como Franco Armani o más históricos como (Ariel) Burrito Ortega y el (Alejandro) Chori Domínguez”.

Además, explicó que permanentemente recibe el cariño de las personas que se preocupan por él y especialmente el apoyo de su novia. Su madre manifestó que no ha podido volver a trabajar ya que debe estar con Matías las 24 horas: "Es imposible volver a trabajar. Estoy las 24 horas con Matías. Es difícil, no estuve en el accidente, pero a veces sueño con eso, me despierto con el choque que él tuvo".

"Matías tiene su equipo de salud mental, psicóloga y psiquiatra y está súper controlado".

Con respecto a la vuelta a la pileta, aclaró: "Hay piletas para hacer hidroterapia, están trabajando en esto para que él algún día esté preparado para volver al agua".