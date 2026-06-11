Se inauguró en México el Mundial 2026, el más grande de la historia

Embed Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial



México vs. Sudáfrica | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/ZIjSRwZhbG — telefe (@telefe) June 11, 2026

En la previa la música ambiental puso en escena a Soda Estéreo, “Amor prohibido” de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otro.

Con una ceremonia estilo ancestral y una réplica en gran tamaño del trofeo en medio del escenario, los bailarines rodeaban el lugar y una mujer con vestimenta originaria celebró: “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, misma frase que se repitió en diferentes dialectos.

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El primer tramo estuvo a cargo de Maná con “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean con “Partidazo”, continuado por Los Ángeles Azules y Belinda con “Por ella” -la pieza estuvo rodeada por bailarines con vestuarios coloridos que formaron un círculo al rededor del escenario, al grito de “Viva México”-.

J Balvin y Ryan Castro dieron pie a un estilo más rumbeado en el centro del espacio, antes de la presentación de la propia Shakira con Dai Dai con Burna Boy frente a un grupo de bailarines con el mejor estilo afro beats y atuendos amarillos y blancos.

La FIFA preparó una experiencia 360 con pancartas con las banderas de los países participantes integradas con la tribuna y un homenaje a la cultura local con elementos tradicionales mexicanos y el estadio Azteca ya es el primero en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026). Por eso la ceremonia incluyó un homenaje a Pelé y Diego Maradona, coronados en este estadio.

Fiesta mexicana en el Fan Fest de Kansas City

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Desde Mendoza, los mexicanos palpitaron el inicio del Mundial

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Las otras dos ceremonias inaugurales

Este viernes 12 de junio la actividad se mudará a Canadá y desde las 14.30, en Toronto, se realizará otro acto inaugural con la actuación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Posteriormente, a las 16, saldrá a la cancha la selección canadiense frente a la de Bosnia Herzegovina por el Grupo B.

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El mismo viernes, en Los Ángeles, y desde las 20.30 (hora argentina) se inaugurará el Mundial 2026 en Estados Unidos con la actuación de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, y algunos invitados sorpresa.

Luego, a las 22, Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, jugará con Paraguay en el kick off del Grupo D.

México y Sudáfrica ponen en marcha el Mundial 2026

Tras la ceremonia inaugural la selección de México se enfrentará con su par de Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, en el que será el partido inaugural del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México y se podrá seguir en vivo a través de Radio Nihuil, El Siete, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado es el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo.

Corea del Sur y República Checa juegan en Guadalajara

Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán en el otro partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El árbitro del encuentro, que se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara, será el egipcio Amin Mohamed Omar, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Mahmoud Ashour.