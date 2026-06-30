River tomó una drástica decisión con Galarza Fonda a pesar del gran Mundial que hizo con Paraguay

Los hinchas de River piden por la continuidad de Galarza Fonda

Los hinchas de River pidieron en las redes sociales que Matías Galarza Fonda tenga otra oportunidad en el Millonario. En el último semestre estuvo a préstamo en Atlanta United, pero los estadounidenses no ejecutaron la opción de compra, por lo que el mediocampista debe regresar a Núñez.

Galarza Fonda arribó a River a mediados de 2025 a cambio de 3.5 millones de dólares por el 70% del pase. Sus primeros meses en Núñez no fueron nada buenos y por ese motivo a comienzos de 2026 emigró a préstamo. Todo indica que el elednco de Núlez mantendrá la decisión de dejarlo ir, aunque se estima que ahora las ofertas que lleguen serán más importantes. Y se habla de que el Millo le habría puesto una alta cláusula de rescisión.

River no quiere a Galarza Fonda.

Además se supo que varios equipos están seriamente interesados en Matías Galarza Fonda. Sin embargo, por ahora el único del que trascendió que hará un sondeo tanto con el jugador como con River es Cruzeiro, que lo tiene como uno de sus principales objetivos para este mercado de pases.

Por el momento no se sabe adónde jugará Galarza Fonda después del Mundial.