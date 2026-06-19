La contundente respuesta de Matías Galarza Fonda tras conocerse que no será tenido en cuenta en River

La respuesta llegó después de que en Paraguay se especulara con que el jugador podía estar golpeado anímicamente, al punto de poner en duda su presencia en el encuentro ante Turquía, debido a la decisión del Chacho Coudet de no tenerlo en cuenta.

Galarza Fonda fue tajante al desmentir esa versión y cuestionó con fuerza las informaciones que circularon en las últimas horas alrededor de su estado emocional. "Cada uno es responsable de lo que dice, a mí me parece una barbaridad", expresó el futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2067743321728876670&partner=&hide_thread=false “SI TENGO UNA PREOCUPACIÓN ES DAR LO MEJOR PARA MI PAÍS” Matías Galarza Fonda aclaró los dichos previo al partido de Paraguay ante Turquía por la Copa del Mundo.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JiQI75LXCc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

Luego reafirmó su compromiso con la Selección de Paraguay y expresó su alegría de representar los colores de su país. "Estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con la cabeza en la selección, en el partido,en los jugadores que voy a enfrentar", remarcó.

Matías Galarza Fonda llegó a River en 2025 proveniente de Talleres, pero no logró consolidarse en el plantel y durante la primera parte del año estuvo a préstamo en Atlanta United, de la MLS. El club estadounidense no hizo uso de la opción de compra, que era de tres millones de dólares por la mitad del pase y se activaba de manera automática si el jugador disputaba el 75 por ciento de los partidos.

Con el regreso al club de Núñez y la decisión de Coudet de no tenerlo en consideración, el futbolista deberá buscar un nuevo destino después del Mundial.