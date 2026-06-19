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La contundente respuesta de Matías Galarza Fonda tras conocerse que no será tenido en cuenta en River

Matías Galarza Fonda se refirió a los rumores que lo daban por afectado anímicamente luego de conocer que no será tenido en cuenta en River

Por UNO
Matías Galarza Fonda rompió el silencio luego de conocerse que no será tenido en cuenta en River. 

Matías Galarza Fonda rompió el silencio luego de conocerse que no será tenido en cuenta en River. 

Luego de que River comunicara que Matías Galarza Fonda no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet, surgieron varios rumores que aseguraban que el futbolista estaba notoriamente afectado por la noticia y que corría riesgo su presencia en el partido ante Turquía con la Selección de Paraguay.

Ante los rumores, Galarza Fonda rompió el silencio este jueves, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Turquía, brindada junto al entrenador Gustavo Alfaro.

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Mat&iacute;as Galarza Fonda se encuentra con la Selecci&oacute;n de Parguay en el Mundial pero no ser&aacute; tenido en cuenta en River.

Matías Galarza Fonda se encuentra con la Selección de Parguay en el Mundial pero no será tenido en cuenta en River.

La contundente respuesta de Matías Galarza Fonda tras la decisión de Coudet de no tenerlo en cuenta en River

Ante semejantes versiones que circulaban en torno a ser apartado de River, Matías Galarza Fonda se refirió de manera contundente al tema."Es el escenario más lindo y más grande del mundo. Si tengo una preocupación o algo es dar lo mejor para mi país, esa es la realidad", sentenció el futbolista, remarcando que su cabeza está puesta en la competencia mundialista.

La respuesta llegó después de que en Paraguay se especulara con que el jugador podía estar golpeado anímicamente, al punto de poner en duda su presencia en el encuentro ante Turquía, debido a la decisión del Chacho Coudet de no tenerlo en cuenta.

Galarza Fonda fue tajante al desmentir esa versión y cuestionó con fuerza las informaciones que circularon en las últimas horas alrededor de su estado emocional. "Cada uno es responsable de lo que dice, a mí me parece una barbaridad", expresó el futbolista.

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Luego reafirmó su compromiso con la Selección de Paraguay y expresó su alegría de representar los colores de su país. "Estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con la cabeza en la selección, en el partido,en los jugadores que voy a enfrentar", remarcó.

Matías Galarza Fonda llegó a River en 2025 proveniente de Talleres, pero no logró consolidarse en el plantel y durante la primera parte del año estuvo a préstamo en Atlanta United, de la MLS. El club estadounidense no hizo uso de la opción de compra, que era de tres millones de dólares por la mitad del pase y se activaba de manera automática si el jugador disputaba el 75 por ciento de los partidos.

Con el regreso al club de Núñez y la decisión de Coudet de no tenerlo en consideración, el futbolista deberá buscar un nuevo destino después del Mundial.

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