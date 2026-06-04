Qué tiene que tener en cuenta la Selección argentina para enfrentar a Argelia: "Juegan con el corazón"

La estrella de Argelia que palpitó el debut contra la Selección argentina

Nabil Bentaleb ex un experimentado mediocampista que es fundamental en el equipo dirigido por Vladimir Petkovic. Luego de la victoria frente al conjunto naranja es que se refirió al debut: "Fue un partido importante para nosotros, para prepararnos para el Mundial. Sabemos que nos vamos a enfrentar a una Selección Argentina muy fuerte y necesitábamos un equipo de este calibre para poder evaluar nuestro nivel".

El gol fue obra de Anis Hadj Moussa a los 86 minutos cuando el partido se moría con un empate lo que generó alegría en el combinado africano mientras que sorprendió al mundo del fútbol teniendo en cuenta que Países Bajos era el equipo favorito para quedarse con la victoria. Ante esto, el jugador de Argelia declaró conforme: "Hoy hemos sacado bastantes conclusiones positivas".

Embed QUÉ GOLAZO DE ARGELIA QUE LE ESTÁ GANANDO 1-0 A HOLANDA DE VISITANTE.



Será el RIVAL DE ARGENTINA en el debut. pic.twitter.com/mWfrhC5xtA — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 3, 2026

"No hacen falta palabras especiales para motivarse para un Mundial. Es evidente que muy pocos de nosotros hemos jugado ya en uno, porque tenemos muchos jugadores jóvenes. Tendremos que aportar nuestra experiencia a este tipo de partidos y tenemos el deber de compartirla con los más jóvenes", concluyó Bentaleb quien será de la partida contra la Selección argentina.

Ronald Koeman - Países Bajos Ronald Koeman, entrenador de Países Bajos, preponderó el corazón de los rivales de la Selección argentina.

El entrenador de Países Bajos advirtió a la Selección argentina: "Juegan con el corazón"

Ronald Koeman es el entrenador de Países Bajos y luego de la caída como local en el Estadio Feijenoord se refirió al partido realizando una autocrítica: "Al no haber sellado la victoria en los primeros 25 minutos, en los que podíamos, y de hecho debíamos, marcar dos goles, terminamos perdiendo la compostura. Ellos tuvieron sus ocasiones de peligro, y nosotros también".

Luego, le realizó un guiño a la Selección argentina: "Argelia demostró que no hay partidos amistosos. Selecciones como esta juegan con corazón, y eso es bueno. Es una valiosa lección. Espero que podamos aprender de ella".

”Dada nuestra categoría, tenemos que ganar este tipo de partidos, sobre todo en casa. Odio perder, y eso es precisamente lo que les acabo de decir a los jugadores. Cuando creamos cuatro ocasiones claras, tenemos que aprovechar una para facilitarnos mucho el partido. En la segunda parte, nos complicamos la vida y, por momentos, nos faltó agresividad, especialmente en los duelos divididos en el centro del campo. En ocasiones, fuimos demasiado blandos", concluyó el entrenador de Países Bajos en una entrevista que seguramente Lionel Scaloni vio para seguir definiendo su equipo para el debut.