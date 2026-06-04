La Selección argentina le avisó a cuatro futbolistas que estén preparados para sumarse a la lista definitiva

La Selección argentina le advirtió a cuatro jugadores que pueden ser convocados

El entrenador de los campeones del mundo ya se había comunicado con Emiliano Buendía para solicitarle que postergue sus vacaciones y que continúe con los entrenamientos por si recibe un llamado de último momento ante las complicaciones físicas que existen en el plantel.

Pero además del habilidoso mediocampista del Aston Villa hay otros tres nombres que también están siendo fuertemente analizados para reemplazar a quienes sufran lesiones: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone.

Tanto el arquero de River como el mediocampista surgido en Boca están en Kansas entrenando a la par de los 26 convocados. Capaldo, jugador del Hamburgo, presenta la particularidad que no es específicamente lateral derecho, pero puede hacerlo a un gran nivel y espera poder reemplazar a Gonzalo Montiel o a Nahuel Molina, quienes presentan desgarros.

capaldo Capaldo se entrena en Kansas con la Selección argentina.

La preocupación es tal con los laterales derechos de la Selección que Capaldo será titular en el partido amistoso con Honduras; por su lado, Buendía es la primera opción creativa del equipo (Nico Paz se recupera de una molestia en la rodilla) y Perrone reemplazará a los mediocampistas de contención de ser necesario (por el momento Leandro Paredes es el más complicado con una sobrecarga muscular).

Los amistosos de la Selección argentina

El combinado nacional tiene dos amistosos por delante antes del debut con Argelia en el Mundial: