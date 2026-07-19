Inicio Ovación Mundial Nicolás Otamendi
Mundial 2026

Otamendi explotó contra una figura de la Selección de España: "Estuviste llorando toda la semana"

Luego de perder la final del Mundial, Nicolás Otamendi explotó contra el capitán de la Selección de España

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Otamendi explotó luego de perder la final del Mundial 2026.

Otamendi explotó luego de perder la final del Mundial 2026.

Tras el pitazo final del esloveno Slavko Vincic, no fue todo color de rosa entre los protagonistas, sino todo lo contrario entre Nicolás Otamendi y Rodri, con alguna intervención de Mikel Oyarzabal. Sucede que el defensor de la Selección argentina le recriminó al capitán de España sus actitudes en la previa del partido definitorio.

El capitán de la Selección de España intentó un saludo final pero el aguerrido zaguero argentino le puso los puntos al instante con un reclamo que ya da la vuelta al mundo.

Otamendi explotó contra Rodri, figura de la Selección de España.

Otamendi explotó contra Rodri, figura de la Selección de España.

Otamendi explotó contra Rodri tras perder la final del Mundial 2026

"Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte", le soltó un enardecido Otamendi al futbolista de España, quien intentó ensayar una defensa en medio de los festejos. Ante el reclamo, el delantero Mikel Oyarzabal intentaba interceder para calmar los ánimos.

La bronca del central de la Scaloneta no nació de la nada. Durante los días previos al trascendental choque que definió el Mundial 2026, tanto Rodri como Aymeric Laporte habían instalado en los medios de comunicación cierta preocupación por los fallos arbitrales, sugiriendo de manera elíptica que la Albiceleste recibía trato preferencial.

El plantel de la Selección argentina procesó la rabia en silencio para enfocarse en el partido, pero la amargura del resultado final desató el desahogo de Otamendi, quien sintió la necesidad de ponerle los puntos a la estrella de la Selección de España.

La bronca de Leandro Paredes consumada la derrota

Cuando el árbitro hizo sonar su silbato para dar finalizado el partido desatando la alegría de la Furia Roja, Leandro Paredes no tomó de buena manera que los españoles celebraran cerca de él.

Fue allí que sin dudar fue a buscar a Éric García y a Gavi, golpeando al primero en el cuello y el segundo jugador de España terminó en el suelo ya que el mediocampista argentino recibió la ayuda de Thiago Almada para desplomar al rival.

Al instante Lionel Scaloni tomó cartas en el asunto y fue a separar, pidiendo disculpas a los jugadores y al plantel rojo. Luego, cuando enfrentó los micrófonos, puso en valor la actitud de la Selección argentina aunque no logró el objetivo de conseguir la cuarta Copa del Mundo.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas