Otamendi explotó contra una figura de la Selección de España: "Estuviste llorando toda la semana"

La bronca del central de la Scaloneta no nació de la nada. Durante los días previos al trascendental choque que definió el Mundial 2026, tanto Rodri como Aymeric Laporte habían instalado en los medios de comunicación cierta preocupación por los fallos arbitrales, sugiriendo de manera elíptica que la Albiceleste recibía trato preferencial.

“Estuviste llorando toda la semana por el árbitro, vos y Laporte. Eso no se hace” - la bronca de Otamendi con Rodripic.twitter.com/yXXTNOze8x — PaseClave (@paseclave__) July 19, 2026

El plantel de la Selección argentina procesó la rabia en silencio para enfocarse en el partido, pero la amargura del resultado final desató el desahogo de Otamendi, quien sintió la necesidad de ponerle los puntos a la estrella de la Selección de España.

La bronca de Leandro Paredes consumada la derrota

Cuando el árbitro hizo sonar su silbato para dar finalizado el partido desatando la alegría de la Furia Roja, Leandro Paredes no tomó de buena manera que los españoles celebraran cerca de él.

Fue allí que sin dudar fue a buscar a Éric García y a Gavi, golpeando al primero en el cuello y el segundo jugador de España terminó en el suelo ya que el mediocampista argentino recibió la ayuda de Thiago Almada para desplomar al rival.

Al instante Lionel Scaloni tomó cartas en el asunto y fue a separar, pidiendo disculpas a los jugadores y al plantel rojo. Luego, cuando enfrentó los micrófonos, puso en valor la actitud de la Selección argentina aunque no logró el objetivo de conseguir la cuarta Copa del Mundo.