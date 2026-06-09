No se guardó nada: la brutal frase del DT de Sudáfrica sobre México antes del debut en el Mundial 2026

"Se nota que esos chicos realmente quieren convertirse en campeones del mundo", soltó el entrenador muy suelto de cuerpo, en una frase que ilusiona a todo el país centroamericano.

Además del reto futbolístico, Sudáfrica sabe que jugará en un auténtico coloso que pesará desde el primer minuto. Consciente del ambiente hostil y ensordecedor que se vivirá en el Estadio Ciudad de México, el técnico belga les hizo un pedido a sus jugadores.

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"Les he pedido que no escuchen lo que sucede en las gradas", soltó, aunque claro, Sudáfrica vivirá lo que vivió la Selección de México, con las famosas vuvuzelas, en el pasado Mundial de Sudáfrica 2010.

El rival a vencer para México en el Mundial 2026

Para Hugo Sánchez, histórico delantero de la Selección de México, el escenario ideal de la Copa del Mundo involucra de manera directa a la Selección de España.

En contrapartida con lo que plantea el DT de Sudáfrica, Sánchez enfatizó de manera urgente que el cuerpo técnico debe priorizar la generación de oportunidades de gol en el último tercio de la cancha. Según el analista, los delanteros actuales cuentan con la calidad necesaria, pero sufren por la falta de generación en el juego.