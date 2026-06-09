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Mundial 2026

No se guardó nada: la brutal frase del DT de Sudáfrica sobre México antes del debut en el Mundial 2026

Tras estudiar detenidamente los encuentros de preparación de La Tri, el DT de Sudáfrica lanzó una frase contundente

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La Selección de México se prepara para el debut en el Mundial 2026.

La Selección de México se prepara para el debut en el Mundial 2026.

El partido inaugural de la Copa del Mundo promete paralizar a todo el país, y los reflectores no solo apuntan a los jugadores, sino también a los banquillos. En las últimas horas, Hugo Broos, director técnico de la Selección de Sudáfrica, encendió la previa con unas declaraciones sumamente contundentes sobre la Selección de México.

Para el timonel del conjunto africano, la mayor virtud de la Selección de México de cara a este Mundial 2026 no radica en una sola estrella o individualidad, sino en el feroz bloque colectivo que ha consolidado con el paso del tiempo.

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La brutal frase del DT de Sudáfrica para con la Selección de México

Tras estudiar detenidamente los encuentros de preparación del Tri, particularmente el gran nivel mostrado frente a Serbia, Broos detectó un ritmo asfixiante. "Todo el equipo ataca y todo el equipo defiende", soltó.

"Se nota que esos chicos realmente quieren convertirse en campeones del mundo", soltó el entrenador muy suelto de cuerpo, en una frase que ilusiona a todo el país centroamericano.

Además del reto futbolístico, Sudáfrica sabe que jugará en un auténtico coloso que pesará desde el primer minuto. Consciente del ambiente hostil y ensordecedor que se vivirá en el Estadio Ciudad de México, el técnico belga les hizo un pedido a sus jugadores.

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"Les he pedido que no escuchen lo que sucede en las gradas", soltó, aunque claro, Sudáfrica vivirá lo que vivió la Selección de México, con las famosas vuvuzelas, en el pasado Mundial de Sudáfrica 2010.

El rival a vencer para México en el Mundial 2026

Para Hugo Sánchez, histórico delantero de la Selección de México, el escenario ideal de la Copa del Mundo involucra de manera directa a la Selección de España.

En contrapartida con lo que plantea el DT de Sudáfrica, Sánchez enfatizó de manera urgente que el cuerpo técnico debe priorizar la generación de oportunidades de gol en el último tercio de la cancha. Según el analista, los delanteros actuales cuentan con la calidad necesaria, pero sufren por la falta de generación en el juego.

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